مهدی مرادحاصل، روان شناس بالینی، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون اثر جدیدش در باب زندگی حضرت مهدی (عج) گفت: درعرصه ادبیات کودک و نوجوان کمتر به موضوع ظهور امام زمان(عج) پرداخته شده است. کتاب «روزی تو خواهی آمد» در قالب رمان سعی دارد نوجوانان را با فلسفه قیام حضرت مهدی(عج) آشنا کند.

وی هدف نگارش از این اثر را جذابیت برای نوجوان دانست و افزود: هدف اصلی من جذابیت متن برای نوجوانان به دور از پیچیدگی‌های محتوایی بود. با توجه به حجم مختصر این اثر، اما نگارش اثر زمان زیادی را صرف کردم و پیش از چاپ، اثر را در اختیار نوجوانان اهل مطالعه قرار دادم و نظرات آنان را در بازنویسی‌های متعدد اثر اعمال کردم.

این نویسنده ادامه داد: پیش از این دو مجموعه ۱۲ جلدی درباره ائمه معصومین(ع) و دو کتاب دیگر درباره امام زمان(عج) تألیف کردم ، این اثر سومین کتاب من درباره امام زمان(عج) است. در این اثر سعی کردم مقاطعی از زندگی امام زمان (عج) را بیان کنم که برای نوجوانان جذاب باشد.

وی به پرداختن ویژه کتاب«روزی تو خواهی آمد» به نقش مادر امام زمان(عج) در زندگی ایشان اشاره کرد و گفت: در آثار مرتبط با امام زمان(عج) کمتر به بیان داستان زندگی مادر حضرت مهدی(عج) پرداخته شده که در این کتاب به طور ویژه به آن توجه شده است.

مرادحاصل با بیان اینکه کتاب «روزی تو خواهی آمد» برای نوجوانان نوشته شده بیان کرد: اما مطالعه این اثر نه فقط برای نوجوانان بلکه برای بزرگسالان نیز مفید است، امیدوارم این اثر بتواند همچون آثار قبلی که با شمارگان ۶۰ هزار نسخه منتشر شده با استقبال مخاطبان روبرو شود.

وی همچنین از نگارش رمانی با عنوان «در قامت خورشید» درباره زندگی حضرت زینب(س) خبر داد و افزود: این اثر به زودی در انتشارات به‌نشر منتشر خواهد شد.

نویسنده کتاب «روزی تو خواهی آمد» در پایان با توجه به شرایط کنونی کشور افزود: این اثر در شرایط کنونی جنگ اسرائیل و آمریکا و شهادت امام امت حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به چاپ رسیده و انتشار آن را در این برهه حساس برای من بسیار معنادار است.