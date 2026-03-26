به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در واکنش به حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی گفت: با شدیدترین لحن، حمله وحشیانه به مدرسه میناب را محکوم می‌کنم. فرزندان ایران را به شهادت رساندند و باطن پلید خود را نشان دادند.

وی ادامه داد: این موجودات هیچ خط قرمزی برای خود ندارند و منبع سیاهی و بدی روی کره زمین هستند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عنوان کرد: این روزها تمام می‌شود و می‌گذرد. به چهره‌هایی که سکوت کردند می‌گویم که شما در این مملکت به همه چیز رسیدید و اسم پیدا کردید. آدم نباید اصلش را فراموش کند. اکنون باید کنار مردم باشید. اصلتان را سعی کنید فراموش نکنید.