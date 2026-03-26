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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۴۰

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال: سکوت ساکت‌ها به نفع آنها نیست

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال: سکوت ساکت‌ها به نفع آنها نیست

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: فرزندان ایران را به شهادت رساندند و باطن پلید خود را نشان دادند. این موجودات هیچ خط قرمزی برای خود ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کریمی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در واکنش به حملات ناجوانمردانه دشمن آمریکایی - صهیونیستی گفت: با شدیدترین لحن، حمله وحشیانه به مدرسه میناب را محکوم می‌کنم. فرزندان ایران را به شهادت رساندند و باطن پلید خود را نشان دادند.

وی ادامه داد: این موجودات هیچ خط قرمزی برای خود ندارند و منبع سیاهی و بدی روی کره زمین هستند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال عنوان کرد: این روزها تمام می‌شود و می‌گذرد. به چهره‌هایی که سکوت کردند می‌گویم که شما در این مملکت به همه چیز رسیدید و اسم پیدا کردید. آدم نباید اصلش را فراموش کند. اکنون باید کنار مردم باشید. اصلتان را سعی کنید فراموش نکنید.

کد مطلب 6784365

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