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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران و سایر استان‌ها

اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران و سایر استان‌ها

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران و سایر استان‌ها تا ۱۴ فروردین ماه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اطلاعیه پایگاه اطلاع رسانی دولت و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران تا ۱۱ فروردین ماه به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود و سه روز تعطیل ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه نیز تابع ضوابط کشیک است.

همچنین تمامی رده‌های مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی می باشند. مدیران محترم به گونه ای برنامه ریزی نمایند که سایر کارکنان دورکار آمادگی لازم را برای حضور در محل کار داشته باشند. ضمناً در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) مصوب هیئت وزیران، فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به صورت دورکار خواهد بود.

روسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در تجدید وقت دادرسی، اولویت به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های زندانی دار باشد. همچنین با تعیین شعب کشیک در دادسراها و محاکم کیفری ۲ و ۱ در سراسر کشور، زمینه خدمات رسانی به مراجعین را فراهم کنند.

ضمناً فعالیت واحدهای کشیک مطابق روال قبل در ساعات و روزهای تعطیل بصورت مستمر جریان دارد. در سایر استان ها نیز با رعایت موارد فوق تمهیدات لازم با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ شود.

کد مطلب 6784710
محمد رضازاده

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