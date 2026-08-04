دادگستری کردستان چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کردستان با صدور اطلاعیهای از ادامه فعالیت تمامی حوزههای قضایی استان در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: با توجه به تعطیلات متعدد در ماه جاری و همچنین تعیین وقتهای رسیدگی در شعب دادگستری استان، تمامی حوزههای قضایی سطح استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۵/۱۴ فعال بوده و خدمات قضایی طبق روال معمول ارائه خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان کردستان در این روز مطابق برنامه کاری در محل خدمت حضور خواهند داشت و مراجعان میتوانند امور قضایی خود را پیگیری کنند.
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کردستان همچنین از همکاران قضایی و اداری خواست مطابق برنامه اعلامشده در محل کار خود حضور داشته باشند.
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