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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

اعتراض باشگاه تراکتور به رأی کمیته انضباطی

اعتراض باشگاه تراکتور به رأی کمیته انضباطی

باشگاه تراکتور نسبت به حکم صادرشده از سوی کمیته انضباطی در خصوص دیدار تراکتور و گل‌گهر اعتراض دارد و موضوع را از طریق کمیته استیناف پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، مبنای صدور رأی، گزارش ناظر مسابقه است؛ گزارشی که در آن به‌صراحت ثبت شده امید عالیشاه بازیکن گل‌گهر، به مدیر تیم تراکتور توهین و فحاشی ناموسی کرده، در جریان مسابقه به نیمکت تراکتور فحاشی داشته و همچنین به داور مسابقه صراحتاً توهین کرده است.

چگونه بازیکنی که در یک مسابقه مرتکب سه تخلف آشکار شده، تنها با چهار جلسه محرومیت مواجه می‌شود؟ باشگاه تراکتور تأکید دارد آرای انضباطی باید بر اساس مستندات و گزارش رسمی مسابقه و با رعایت تناسب میان تخلف و مجازات صادر شود، نه تحت تأثیر فضاسازی‌هاس رسانه‌ای.

باشگاه تراکتور همچنین نسبت به محرومیت چهار ماهه خداداد عزیزی مدیر تیم، معترض است و این رأی را نامتناسب و بدون درنظر گرفتن عامل اصلی وقوع این اتفاق که رفتار و فحاشی امید عالیشاه بود، می‌داند و موضوع را از طریق کمیته استیناف پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6940876

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      6 6
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      باید به جای ۴ ماه مادام‌العمر از فوتبال و ورزشگاه محروم شود،این رفتارها برای ایشان یک سبک است نه یک واکنش در یک موقعیت خاص
    • یک دوست IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      5 5
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      ادم مغرور خودخواه درست شدنی نیست و عوض نمیشه اینقدر بردینش بالا که پایین اوردنش کار حضرت فیله

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