به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج اظهار کرد: طوفان مشکلات و هجوم وسوسه ها یا خستگی نباید ما را از ادامه مسیر مردد کند، بلکه باید استقامت ما را بیشتر کند.

وی اضافه کرد: ملت ایران از ۴۲ تا ۵۷ بارها مورد ظلم ظالمان قرار گرفتند، زندانی شدند، شهید شدند، ولی صبر کردند، ایستادند، پیروز شدند، حکومت اسلامی هدیه خداوند به آنها شد.

امام جمعه دشتی بیان کرد: امام شهید ما الگوی استقامت تمام عمر در راه حق بود، با توکل، صبر، مجاهدت و اعتماد به خدا و پاداش آن هم شهادت و بیداری جهانی به برکت خون مطهر اوست. در جنگ تحمیلی ظالمانه اخیر هم ملت ایران استقامت بی نظیری از خودشان نشان دادند، لذا هر روز شگفتی های بی نظیری به دنیا نشان می‌دهند و پیروز خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی از سوی رهبر عزیز انقلاب اسلامی نقشه راهی برای عبور از موانع با تکیه بر همبستگی تمام آحاد ملت است.

هیمنه آمریکا را شکستیم

زاهددوست تصریح کرد: چهار هفته از جنگ گذشته و ما هیمنه آمریکا را شکستیم اما شاهد روایت‌های جعلی ترامپ هستیم. تعیین سرنوشت جنگ مبنای مشخصی دارد و مبنای آن رسیدن به هدف تعیین شده است.

وی ادامه داد: هدف آن‌ها رهایی از کابوس ۴۷ ساله یعنی جمهوری اسلامی و تجزیه ایران بود و ابزار آن‌ها کشتار، ایجاد تفرقه و آشوب داخلی بود. امروز در نقطه اوج انسجام ملی و اتحاد مقدس هستیم، حتی فریب‌خوردگان و برخی از ساکتین هم مدافعان نظام و وطن شده‌اند.

زاهددوست با بیان اینکه ملت رشید ایران با مقاومت خود، تهدید بزرگ را به فرصت تاریخی تبدیل کرد ادامه داد: هدف قرار دادن ناوها، اف ۱۸، اف ۳۵و سوخت‌رسان و حملات ویرانگر موشک‌های ایران، حزب‌الله لبنان، قدرت‌نمایی جبهه مقاومت عراق و اخراج آمریکا از عراق دنیا را شگفت‌زده کرده است.

وی تاکید کرد: گاوهای شیرده بدانند که جمهوری اسلامی ایران تا به امروز بر اساس آموزه‌های قرآنی و آرمان‌های انقلاب، حرمتِ همسایگی را نگاه داشته؛ اما این صبر راهبردی مرزی دارد و اگر بخواهید خاک یا امکانات خود را در اختیار جبهه دشمن قرار دهید و کوچک‌ترین اقدامی علیه ایران مقتدر نمایید، دوران مدارا به پایان خواهد رسید.

امام جمعه دشتی گفت: حق‌طلبان عالم هم‌صدا مسلمانان کشمیر هند، غیرمسلمانان هند، مسلمانان عراق و برخی دیگر کشورها به تایید و حمایت جبهه مقاومت آمدند.اما برخی سلبریتی‌های خدانشناس و بی‌غیرت های وطن‌فروشی بازیگر دشمن شدند؛ از قوه قضاییه بخاطر مصادره اموال برخی آن‌ها،حمایت می کنیم و خواهان برخورد قاطع با وطن‌فروشان خائن هستیم.

خاکِ ایران گورستان ابدیِ آمریکایی‌ها می‌شود

وی با اشاره به اینکه برخی شواهد و قرائن حکایت از طرح بعدی دشمن یعنی حمله زمینی به یک یا چند جزیره ایرانی و آشوب مزدوران داخل آن دارد اظهار کرد: بر اساس تمام برآوردهای دقیقِ جغرافیایی و لجستیکی، این تصمیم، فاجعه‌بارترین شکستِ نظامیِ تاریخِ ایالات متحده را رقم خواهد زد.

زاهددوست افزود: اگر آمریکا می‌خواهد آرزوی دیرینه ما را برای رویارویی مستقیم محقق کند و سربازانش را به خاکِ جزایر ما بفرستد، چنان جهنمی در خلیج‌فارس برپا می‌کنیم که ترامپ و جنایتکاران واشینگتن جز خاکسترِ سوخته ، هیچ اثرِ دیگری از سربازانشان پیدا نکنند.

وی با بیان اینکه خاک ایران ، مدفن ابدی رؤیاهای استکبار خواهد شد اضافه کرد: کاخ سفید بداند خلیج همیشه فارس، باتلاق ابدیِ ارتش آمریکا و خاکِ ایران، گورستان ابدیِ هر چکمه‌پوشِ آمریکایی خواهد بود.

امام جمعه دشتی گفت: خداوند منان را بر نعمت بی‌بدیل باران و رحمت واسعه‌اش شاکریم که جان تازه‌ای به زمین بخشید، اما در کنار این برکت، شاهد بودیم که شدتِ بارش‌ها در برخی مناطق، خسارت هایی هم وارد کرد.

وی ادامه داد: خسارت به برخی منازلِ مسکونی در روستاها و محصولات کشاورزان و برخی زیرساخت‌های راه‌ها وارد شده است. از تمامی مسئولان و نهادهای متولی، و ستاد مدیریت بحران و بنیادِ مسکن، درخواست می کنم بدون فوت وقت و با نگاهی جهادی، وارد میدان عمل شوند.

زاهددوست گفت: لازم است با ارزیابی دقیق و میدانی، برآورد خسارات در کمترین زمانِ ممکن انجام شده و جبران خسارات به منازل و محصولات کشاورزی، در اولویت قرار گیرد.

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