دستگاه قضا با عوامل نفوذی قاطعانه برخورد کند؛ لزوم حفظ اتحاد ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه‌های امروز نماز جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده جاسوسان و افرادی که به ملت ایران خیانت کرده‌اند، هیچگونه تعلل و اغماضی روا ندارد، اظهار کرد: دستگاه قضا باید با سرعت و دقت، این پرونده‌ها را به سرانجام برساند تا برخورد قاطع و عبرت‌آموز با مفسدان و خائنان، برای هر کسی که قصد تعرض به امنیت و منافع ملی را دارد، به یک بازدارنده قطعی تبدیل شود.

وی همچنین، خواستار قرار گرفتن مقابله با شبکه‌ها و رسانه‌های معاند در اولویت برنامه‌های کشور شد و تاکید کرد: این رسانه‌ها با اهداف شوم خود به دنبال تضعیف امنیت روانی جامعه و القای ناامیدی هستند.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به اهمیت هوشیاری افکار عمومی، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی و پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح نیاز داریم و دشمنان با ترکیب جنگ رسانه‌ای و تهدیدات میدانی به دنبال ایجاد اختلاف و یأس در جامعه هستند، اما ملت ایران با تکیه بر غیرت دینی و ملی، پشت سر سربازان خود ایستاده است و اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاک کشورمان ناامن بماند.

قریشی در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد برخی سلبریتی‌ها و هنرمندان در شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: انتظار می‌رود در شرایطی که کشور درگیر جنگ ترکیبی و دفاع از تمامیت ارضی است، همه هنرمندان و بازیگران با احساس مسئولیت در کنار هم‌وطنان خود باشند اما متأسفانه برخی از این افراد نه تنها همدلی و دفاعی از مردم نشان ندادند، بلکه سکوت یا مواضع آنان جای تأمل دارد.

وی افزود: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، نباید از افرادی که در چنین شرایطی پشت ملت ایران را خالی کرده‌اند، حمایت و آنان را به کار گیرد و رسانه ملی وظیفه دارد از کسانی پشتیبانی کند که دغدغه انقلاب، نظام و مردم را دارند.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تأکید بر جایگاه هنرمندان متعهد در جامعه، خاطرنشان کرد: هنرمند واقعی کسی است که در لحظات حساس تاریخی، هنر خود را در خدمت مردم و کشورش قرار دهد خوشبختانه در میان هنرمندان کشور، چهره‌های ارزشمند و انقلابی بسیاری هستند که با آثار خود امیدآفرینی کرده و مدافع حقانیت ایران اسلامی‌اند؛ این عزیزان شایسته حمایت و تکریم رسانه ملی هستند.

حجت الاسلام قریشی، در ادامه با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل نفوذی و خائنان به کشور، از قوه‌قضائیه درخواست کرد که در رسیدگی به پرونده جاسوسان و افرادی که به ملت ایران خیانت کرده‌اند، هیچگونه تعلل و اغماضی روا ندارد.

وی با اشاره به حساسیت برهه کنونی و تشدید جنگ ترکیبی دشمن، تصریح کرد: دستگاه قضا باید با سرعت و دقت، این پرونده‌ها را به سرانجام برساند تا برخورد قاطع و عبرت‌آموز با مفسدان و خائنان، برای هر کسی که قصد تعرض به امنیت و منافع ملی را دارد، به یک بازدارنده قطعی تبدیل شود.