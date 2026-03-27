تشییع پیکر مطهر شهید «حاج رمضان حسنوند» در الشتر

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین روز از سال ۱۴۰۵ در شهرستان سلسله حال و هوای دیگری داشت؛ حال و هوای شهادت و بدرقه یکی از دلاورمردان هشت سال دفاع مقدس.

پیکر مطهر شهید والامقام «حاج رمضان حسنوند»، که سال‌ها در جبهه‌های حق علیه باطل جنگیده بود و پس از تحمل رنج اسارت و جانبازی، سرانجام در پی حملات ناجوانمردانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمد، امروز با حضور پرشور مردم شهیدپرور الشتر تشییع شد.

حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مراسم تشییع

این مراسم معنوی با حضور مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان و شهرستان سلسله، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

مسئولان حاضر در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید حسنوند، با خانواده معظم وی ابراز همدردی کردند.

وداع باشکوه مردم مؤمن‌آباد با پیکر مطهر شهید

مردم شهیدپرور روستای مؤمن‌آباد و شهرستان الشتر با حضور حماسی خود در این آئین، بار دیگر وفاداری خود را به راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع در میان سیل جمعیت عزادار، در زادگاهش روستای مؤمن‌آباد به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری شهید حاج رمضان حسنوند، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تجدید بیعت با ولایت فقیه بود.

مردم شهیدپرور الشتر با حضور خود ضمن حمایت از نیروهای مسلح ایران اسلامی، نشان دادند که راه شهدا همچنان ادامه دارد و خون پاک شهدا هرگز پایمال نخواهد شد.