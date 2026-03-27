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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳

حضور استاندار لرستان در مراسم گرامیداشت شهید «حاج رمضان حسنوند»

حضور استاندار لرستان در مراسم گرامیداشت شهید «حاج رمضان حسنوند»

الشتر- استاندار لرستان در مراسم گرامیداشت شهید والامقام «حاج رمضان حسنوند» در الشتر حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهید والامقام «حاج رمضان حسنوند» با حضور سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان روز جمعه در شهرستان سلسله برگزار شد.

حضور استاندار لرستان در مراسم گرامیداشت شهید «حاج رمضان حسنوند»

وی با حضور در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهید والامقام «حاج رمضان حسنوند» را گرامی داشت.

استاندار لرستان در این مراسم با خانواده معظم شهید دیدار و گفت‌وگو و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.

حضور استاندار لرستان در مراسم گرامیداشت شهید «حاج رمضان حسنوند»

شهید والامقام حاج رمضان حسنوند از رزمندگان دلاور، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس بود که سال‌ها در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشت و سرانجام در پی حملات تجاوزکارانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.

کد مطلب 6784913

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