حضور استاندار لرستان در مراسم گرامیداشت شهید «حاج رمضان حسنوند»

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهید والامقام «حاج رمضان حسنوند» با حضور سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان روز جمعه در شهرستان سلسله برگزار شد.

وی با حضور در این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهید والامقام «حاج رمضان حسنوند» را گرامی داشت.

استاندار لرستان در این مراسم با خانواده معظم شهید دیدار و گفت‌وگو و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد.

شهید والامقام حاج رمضان حسنوند از رزمندگان دلاور، جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس بود که سال‌ها در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشت و سرانجام در پی حملات تجاوزکارانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.