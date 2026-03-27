ذخایر پشت سد سردشت ۲۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش رضاپور در این زمینه از ذخیره ۳۲۵ میلیون مترمکعب آب در این سد خبر داد و اعلام کرد: با توجه به بارش‌های مناسب چند ماه گذشته، میزان ذخیره آب این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره میزان بارندگی و ذخیره برف در مناطق کوهستانی، احتمال پرشدگی کامل مخزن سد در فصل بهار وجود دارد.

مدیر امور بهره‌برداری سد سردشت با اشاره به فعالیت نیروگاه این مجموعه خاطرنشان کرد: نیروگاه سد روزانه به‌طور متوسط ۱۵ ساعت فعال است و بیش از ۲ هزار مگاوات‌ساعت انرژی برق تولید و به شبکه سراسری وارد می‌کند که نقش مهمی در پایداری برق جنوب آذربایجان غربی دارد.

رضاپور همچنین افزود : سد سردشت حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی سردشت را نیز آبیاری می‌کند که از اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی برای منطقه برخوردار است.