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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۷

ذخایر پشت سد سردشت ۲۸ درصد افزایش یافت

ذخایر پشت سد سردشت ۲۸ درصد افزایش یافت

ارومیه - مدیر امور بهره‌برداری سد و نیروگاه سد سردشت گفت: در پی بارش‌های اخیر، میزان ذخایر پشت سد سردشت ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش رضاپور در این زمینه از ذخیره ۳۲۵ میلیون مترمکعب آب در این سد خبر داد و اعلام کرد: با توجه به بارش‌های مناسب چند ماه گذشته، میزان ذخیره آب این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره میزان بارندگی و ذخیره برف در مناطق کوهستانی، احتمال پرشدگی کامل مخزن سد در فصل بهار وجود دارد.

مدیر امور بهره‌برداری سد سردشت با اشاره به فعالیت نیروگاه این مجموعه خاطرنشان کرد: نیروگاه سد روزانه به‌طور متوسط ۱۵ ساعت فعال است و بیش از ۲ هزار مگاوات‌ساعت انرژی برق تولید و به شبکه سراسری وارد می‌کند که نقش مهمی در پایداری برق جنوب آذربایجان غربی دارد.

رضاپور همچنین افزود : سد سردشت حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی سردشت را نیز آبیاری می‌کند که از اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی برای منطقه برخوردار است.

کد مطلب 6785162

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