به گزارش خبرنگار مهر، سیاستمداران در کاخی شیشهای از کلمات زندگی میکنند، و تحلیل سخنانشان میتواند نشاندهنده طرز تفکر و معنای ناگفته پنهان در سخنرانیها و مصاحبههایشان باشد. وزیر دفاع سابق آمریکا در مصاحبه ای که فیلمش منتشر شده، گفته است ایران به این زودیها تسلیم نخواهد شد.
مارک اسپر، وزیر دفاع سابق آمریکا در مصاحبهای میگوید: «ایرانیها احساس میکنند سه هفته از شدیدترین حملات آمریکا و اسرائیل را پشت سر گذاشتهاند و تاب آوردهاند.
همچنین هیچ نشانهای از گسست در نظام ایران دیده نمیشود. منظورم این است که رئیس اطلاعات ملی همین دیروز در کنگره این را گفت، و آنها احساس دلگرمی میکنند، تا حدی که دربارۀ شرایط پایان جنگ شرط و شروط میگذارند. به نظرم نمیآید به این زودیها تسلیم شوند. در همین حال، رئیسجمهور تحت فشار شدیدی است.
پس، نگاه کنید، جنگ در اصل رقابت ارادههاست و خواهیم دید که کدام طرف میتواند مدت بیشتری در برابر این فشارهای گوناگون مقاومت کند. از یک سو فشار نظامی بر ایران، بدون اینکه شاهد قیام یا فروپاشی رژیم باشیم، و از سوی دیگر سیاست در غرب، تحت فشار ناشی از فشار اقتصادی از طریق نفت و گاز و تمام محصولات جانبی دیگر که ۲۰ درصد از آن از تنگه [هرمز] قطع شده است.»
اینکه گفته میشود آمریکاییها ناداناند نسبت به باقی جهان، اینجا معلوم میشود. آنها هم مانند مستکبران دیگر عالم، با کبر و خودبزرگبینیشان کور شدهاند، و این فهم برایشان رخ نمیدهد که بدانند چرا نوع رفتار ایرانیان متفاوت است.
هنوز نفهمیدهاند که با صرف هزینههای کلان از آنسوی عالم لشکرکشی کردهاند به اینسوی کره زمین، از نادانی و ترسو بودن و زبونی امرای کشورکهای تازه تأسیس و کم عمر منطقه استفاده کردهاند و ثروتشان را به غارت بردهاند و پایگاههایی در خاک آنها ساختهاند و حالا به ایرانی حمله آوردهاند که سالها همسایهها زیر سایه جوانمردی و صلح جوییش به آرامی زندگی کرده و کسب ثروت داشتهاند.
کافی است به نوع دفاع ما نگاه کنند، در خانه خودمان هستیم و تنها پهبادها و موشکهایمان را میفرستیم برای کورکردن چشم دشمن و نابودی پایگاههایش، یک قدم از خاکمان بیرون نگذاشتهایم. اما میبینیم که بین ملتهای عرب کشورهای اطراف، آنان که سختی ظلم و استعمار را درک کردهاند چطور از چراغانی شدن آسمان سرزمینهای اشغالی شادمان میشوند و چطور با انفجار پایگاههای آمریکا در خاکشان الله اکبر میگویند.
آنها نمیفهمند «وطن» برای ساکنین این سرزمین بزرگ چه معنایی دارد.
