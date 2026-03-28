۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

جاده چالوس یکطرفه شد

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزاد راه تهران- شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یکطرفه شد.

علی صادق در گفت وگو با خبرنگار مهر از مسدود شدن مسیر کندوان در مسیر شمال به جنوب برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد و اعلام کرد که آزادراه تهران‑شمال نیز به‌صورت یکطرفه درآمده است.

او با اشاره به بارش برف در ارتفاعات، افزود که در مسیر جنوب به شمال کندوان و آزادراه تهران‑شمال تردد خودروها جریان دارد اما در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌ها همچنین وضعیت محور هراز را نیمه‌سنگین توصیف کرد و از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولی و استفاده از تجهیزات زمستانی تردد کنند. به گفته وی، دیگر محورهای مواصلاتی استان شرایط عادی و روان دارند.

صادقی تأکید کرد که بارش برف در ارتفاعات باعث لغزندگی جاده‌ها شده و رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از حوادث ضروری است.

