جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادق در گفت وگو با خبرنگار مهر از مسدود شدن مسیر کندوان در مسیر شمال به جنوب برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد و اعلام کرد که آزادراه تهران‑شمال نیز بهصورت یکطرفه درآمده است.
او با اشاره به بارش برف در ارتفاعات، افزود که در مسیر جنوب به شمال کندوان و آزادراه تهران‑شمال تردد خودروها جریان دارد اما در برخی مقاطع ترافیک نیمهسنگین است.
سرپرست مرکز مدیریت راهها همچنین وضعیت محور هراز را نیمهسنگین توصیف کرد و از رانندگان خواست با رعایت فاصله طولی و استفاده از تجهیزات زمستانی تردد کنند. به گفته وی، دیگر محورهای مواصلاتی استان شرایط عادی و روان دارند.
صادقی تأکید کرد که بارش برف در ارتفاعات باعث لغزندگی جادهها شده و رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از حوادث ضروری است.
