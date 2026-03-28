به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش لرستان، بار دیگر عطر شهادت در فضای تعلیم‌وتربیت پیچید و یکی دیگر از ستارگان نوظهور دانش، بر اثر جنایات ددمنشانه دشمن متخاصم آسمانی شد.

به دنبال حمله بامداد امروز شنبه دشمن صهیونی- آمریکایی به مناطق مسکونی در بروجرد، «حسنا فولادوند»، دانش‌آموز پایه هشتم دبیرستان شاهد دختران بروجرد، به همراه پدر و برادر خردسالش به فیض شهادت نائل آمدند.

با شهادت این دانش‌آموز معصوم، آمار شهدای دانش‌آموز استان لرستان به هشت تن و شهدای دانش‌آموز بروجرد به پنج‌تن رسید.