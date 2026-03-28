  1. استانها
  2. تهران
۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

لوایح عمرانی و خدماتی شهرداری‌های شهرهای فاقد شورا تصویب شد

تهران- معاون استاندار تهران از تصویب لوایح عمرانی و خدماتی شهرداری‌های شهرهای فاقد شورا خبر داد و آن را گامی مهم در توسعه متوازن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان ،بعد از ظهر شنبه، در جلسه شورای مشورتی ویژه شهرهای فاقد شورا که با حضور راضیه شهاب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و حسین الماسی، مدیرکل دفتر امور فنی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری تهران، شهرداران قرچک، نسیم‌شهر، پردیس، کهریزک، باقرشهر، رودهن و شریف‌آباد سعیدآباد، برگزار شد اظهار کرد: بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری‌ها در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و مدیریت شهری، گامی مهم برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان و توسعه متوازن شهری است.

میرجعفریان تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات شهری، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و پیگیری مصوبات شورا از اولویت‌های ما است و همه دستگاه‌های مرتبط باید همکاری و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: تصویب این لوایح، زمینه توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود خدمات عمومی در شهرهای فاقد شورا را فراهم خواهد کرد و تلاش‌های مدیریت شهری در این شهرها با سرعت و دقت بیشتری پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6785698

