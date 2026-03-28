به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان ،بعد از ظهر شنبه، در جلسه شورای مشورتی ویژه شهرهای فاقد شورا که با حضور راضیه شهاب، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها و حسین الماسی، مدیرکل دفتر امور فنی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری تهران، شهرداران قرچک، نسیم‌شهر، پردیس، کهریزک، باقرشهر، رودهن و شریف‌آباد سعیدآباد، برگزار شد اظهار کرد: بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری‌ها در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و مدیریت شهری، گامی مهم برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان و توسعه متوازن شهری است.

میرجعفریان تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات شهری، تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و پیگیری مصوبات شورا از اولویت‌های ما است و همه دستگاه‌های مرتبط باید همکاری و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: تصویب این لوایح، زمینه توسعه زیرساخت‌های شهری و بهبود خدمات عمومی در شهرهای فاقد شورا را فراهم خواهد کرد و تلاش‌های مدیریت شهری در این شهرها با سرعت و دقت بیشتری پیگیری خواهد شد.