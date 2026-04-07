میرجعفریان: آمادگی کامل نیروهای امدادی در استان تهران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر،سیدکمالالدین میرجعفریان،بعد از ظهر سهشنبه،در بازدید سرزده از شهرداری باقرشهر و ستاد مدیریت بحران و ایستگاه مرکزی آتشنشانی این شهر با اشاره به شرایط حساس جنگ تحمیلی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل نیروهای خدماترسان و امدادی در تمامی شهرهای استان تهران تأکید کرد و گفت: خط قرمزهای عملیاتی در این ایام دوچندان است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، در ادامه، ضمن بررسی آخرین وضعیت تجهیزات، امکانات و ظرفیتهای عملیاتی، در جریان میزان آمادگی نیروهای عملیاتی قرار گرفت.
میرجعفریان در این بازدید، با اشاره به شرایط حساس ایام جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی علیه ایران، اظهار داشت: در چنین مقطع حساسی، هیچچیز به اندازه آمادگی کامل، سرعت عمل و هماهنگی بین بخشهای امدادی در تمامی شهرهای استان اهمیت ندارد. این ایام، خط قرمزهای عملیاتی را دوچندان میکند و باید با بالاترین سطح آمادهباش، ایمنی شهروندان تضمین شود.
معاون استاندار تهران افزود: بازدید امروز از باقرشهر نشان داد که ظرفیتهای عملیاتی خوبی در شهرهای استان وجود دارد. آمادگیها باید مستمر و پویا باشد و ضرورت دارد همه شهرداریها و ستادهای بحران استان تهران، تجهیزات خود را بهروزرسانی و نیروهای خود را در آمادهباش کامل نگه دارند.
میرجعفریان در پایان این بازدید، با حضور در جمع کارکنان ستاد بحران و آتشنشانی باقرشهر، از تلاشها و خدمات شبانهروزی آنان قدردانی کرده و در انجام وظایف محوله در این ایام، خداقوت گفتند.
