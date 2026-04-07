  1. استانها
  2. تهران
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

میرجعفریان: آمادگی کامل نیروهای امدادی در استان تهران ضروری است

میرجعفریان: آمادگی کامل نیروهای امدادی در استان تهران ضروری است

ری- معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی، بر ضرورت آمادگی کامل نیروهای امدادی در تمام شهرهای استان تهران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،سیدکمال‌الدین میرجعفریان،بعد از ظهر سه‌شنبه،در بازدید سرزده از شهرداری باقرشهر و ستاد مدیریت بحران و ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی این شهر با اشاره به شرایط حساس جنگ تحمیلی، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل نیروهای خدمات‌رسان و امدادی در تمامی شهرهای استان تهران تأکید کرد و گفت: خط قرمزهای عملیاتی در این ایام دوچندان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران، در ادامه، ضمن بررسی آخرین وضعیت تجهیزات، امکانات و ظرفیت‌های عملیاتی، در جریان میزان آمادگی نیروهای عملیاتی قرار گرفت.

میرجعفریان در این بازدید، با اشاره به شرایط حساس ایام جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی علیه ایران، اظهار داشت: در چنین مقطع حساسی، هیچ‌چیز به اندازه آمادگی کامل، سرعت عمل و هماهنگی بین بخش‌های امدادی در تمامی شهرهای استان اهمیت ندارد. این ایام، خط قرمزهای عملیاتی را دوچندان می‌کند و باید با بالاترین سطح آماده‌باش، ایمنی شهروندان تضمین شود.

معاون استاندار تهران افزود: بازدید امروز از باقرشهر نشان داد که ظرفیت‌های عملیاتی خوبی در شهرهای استان وجود دارد. آمادگی‌ها باید مستمر و پویا باشد و ضرورت دارد همه شهرداری‌ها و ستادهای بحران استان تهران، تجهیزات خود را به‌روزرسانی و نیروهای خود را در آماده‌باش کامل نگه دارند.

میرجعفریان در پایان این بازدید، با حضور در جمع کارکنان ستاد بحران و آتش‌نشانی باقرشهر، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان قدردانی کرده و در انجام وظایف محوله در این ایام، خداقوت گفتند.

کد مطلب 6794265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

