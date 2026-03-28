۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

بازدید تقی کرمی از ساختمان تخریب شده‌ پژوهشکده رانش‌های فضایی

بازدید تقی کرمی از ساختمان تخریب شده‌ پژوهشکده رانش‌های فضایی

تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی از ساختمان تخریب‌شده‌ پژوهشکده رانش‌های فضایی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی عصر شنبه به منطقه میرداماد تبریز رفت تا از ساختمان پژوهشکده رانش‌های فضایی که توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی آسیب‌دیده بازدید کند.

وی در این بازدید، بر لزوم ارزیابی و جبران خسارات وارد شده به این ساختمان و همچنین بر تامین محل موقت برای تداوم فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرکز تاکید کرد.

در این بازدید که معاون مرکز پژوهشگاه فضایی کشور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و رییس پژوهشکده رانشگرهای فضایی استان نیز حضور داشت، آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های علمی و فناورانه این مجموعه بررسی و بر بازسازی و حل مشکلات به وجود آمده تاکید شد.

پژوهشکده رانشگرهای فضایی، یک مرکز علمی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و یافته‌های آن در حوزه هواشناسی و فضانوردی کاربرد دارد.

