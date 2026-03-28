به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی عصر شنبه به منطقه میرداماد تبریز رفت تا از ساختمان پژوهشکده رانشهای فضایی که توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی آسیبدیده بازدید کند.
وی در این بازدید، بر لزوم ارزیابی و جبران خسارات وارد شده به این ساختمان و همچنین بر تامین محل موقت برای تداوم فعالیتهای علمی و پژوهشی مرکز تاکید کرد.
در این بازدید که معاون مرکز پژوهشگاه فضایی کشور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و رییس پژوهشکده رانشگرهای فضایی استان نیز حضور داشت، آسیبهای وارده به زیرساختهای علمی و فناورانه این مجموعه بررسی و بر بازسازی و حل مشکلات به وجود آمده تاکید شد.
پژوهشکده رانشگرهای فضایی، یک مرکز علمی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و یافتههای آن در حوزه هواشناسی و فضانوردی کاربرد دارد.
