به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی عصر شنبه به منطقه میرداماد تبریز رفت تا از ساختمان پژوهشکده رانش‌های فضایی که توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی آسیب‌دیده بازدید کند.

وی در این بازدید، بر لزوم ارزیابی و جبران خسارات وارد شده به این ساختمان و همچنین بر تامین محل موقت برای تداوم فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرکز تاکید کرد.

در این بازدید که معاون مرکز پژوهشگاه فضایی کشور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و رییس پژوهشکده رانشگرهای فضایی استان نیز حضور داشت، آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های علمی و فناورانه این مجموعه بررسی و بر بازسازی و حل مشکلات به وجود آمده تاکید شد.

پژوهشکده رانشگرهای فضایی، یک مرکز علمی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و یافته‌های آن در حوزه هواشناسی و فضانوردی کاربرد دارد.