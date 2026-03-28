به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از رصد حمله موشکی ایران به بندر ایلات در جنوب سرزمین های اشغالی خبر داد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از اصابت مستقیم ترکش موشک های ایران به مناطقی در ایلات خبر داد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اشغالگر اعلام کرد: نیروهای پلیس و امدادگر پس از دریافت گزارش درباره اصابت موشک به دست‌کم ۳ منطقه در ایلات، خود را به محل حادثه رساندند.

رسانه های عبری همچنین اذعان کردند که یکی از موشک های رهگیری سامانه های پدافند ارتش رژیم صهیونیستی که در مقابله با موشک های ایران ناکام بوده در ایلات سقوط کرده و به یک ساختمان خسارت زده است.



