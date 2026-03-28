۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

سقوط مرگبار خودرو به سیروان؛ پیکر مادر و فرزند پس از پیگیری پیدا شد

سروآباد- سقوط یک دستگاه خودروی پراید از پل مری به رودخانه سیروان، جان مادر و فرزند را گرفت و عملیات جستجوی زمینی و هوایی امدادگران پس از ساعت‌ها تلاش، به کشف پیکر آنها انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مریوان شامگاه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پیش از ظهر امروز حادثه‌ای دلخراش در محدوده روستای بوریدر از توابع شهرستان سروآباد رخ داد که در پی آن یک دستگاه خودروی پراید حامل سه سرنشین از پل مری بیساران به داخل رودخانه خروشان سیروان سقوط کرد.

محمد خالد رضوانی گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، ستاد مدیریت بحران شهرستان با دستور فرماندار فعال شد و نیروهای امدادی شامل جمعیت هلال احمر، آتش‌نشانی، راهداری، محیط زیست و اورژانس، به همراه نیروهای مردمی، عملیات جستجو و نجات را در منطقه آغاز کردند.

وی افزود: با توجه به شدت جریان آب و شرایط دشوار رودخانه، عملیات جستجو با پیچیدگی‌هایی همراه بود و به‌صورت همزمان از ظرفیت‌های زمینی و هوایی برای یافتن مفقودان استفاده شد.

وی یادآور شد: در نهایت، تلاش‌های مستمر و چندساعته امدادگران به نتیجه رسید و پیکر بی‌جان مادر و فرزند از آب‌های رودخانه سیروان کشف و خارج شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مریوان ادامه داد: در این حادثه، پدر خانواده که دچار مصدومیت شده بود، توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

رضوانی گفت: این حادثه بار دیگر ضرورت توجه به ایمنی مسیرها و پل‌های ارتباطی در مناطق روستایی را یادآور می‌شود.

