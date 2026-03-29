داداشی: بارش خراسان‌شمالی نسبت به سال قبل ۵۳ درصد افزایش یافت

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی گفت: میانگین بارش تجمعی در سال زراعی جاری به ۱۴۸.۳ میلیمتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.