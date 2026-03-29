نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه تامین بارش سال زراعی خراسانشمالی نشان میدهد مناطق کوچکی از شهرستانهای بجنورد و فاروج و مناطق شرقی شهرستان بام و صفیآباد بین ۸۰ تا ۹۷ درصد از بارش یک سال زراعی کامل خود را تامین کردهاند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طی سال زراعی جاری تا هشتم فروردین ماه ۱۴۰۵، تقریبا ۵۰.۴ درصد از زمان یک سال زراعی کامل گذشته است.
وی افزود: میانگین بارش تجمعی ایستگاههای خراسانشمالی در سال زراعی جاری تا صبح روز شنبه هشتم فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۱۴۸.۳ میلیمتر رسید.
داداشی تصریح کرد: این میزان بارش در مقایسه با سال زراعی گذشته که مقدار آن تا این تاریخ ۹۶.۸ میلیمتر بود، ۵۱.۵ میلیمتر یا معادل ۵۳.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: بارش امسال در مقایسه با دوره آماری که مقدار آن تا این تاریخ ۱۵۰.۷ میلیمتر است، ۲.۴ میلیمتر یا معادل ۱.۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
