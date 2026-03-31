نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، از حوالی ظهر روز دوشنبه با تشدید ناپایداری همراه با رشد ابر و وزش باد لحظهای شدید، بارش باران، در بعضی ساعتها رگبار باران و رعدوبرق و در نقاط مستعد تگرگ تا اوایل صبح روز پنجشنبه در خراسانشمالی انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: شدت بارش در مناطق نیمهشرقی خراسانشمالی و برای شب سهشنبه تا چهارشنبه اوایل شب برآورد میگردد.
وی در ادامه افزود: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآب و سیلابی شدن مسیلها، کاهش دید و لغزندگی جادهها و معابر کوهستانی از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در خراسانشمالی است.
داداشی تصریح کرد: هشدار هواشناسی در سطح نارنجی برای فعالیت این سامانه بارشی در خراسانشمالی صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: وضع هوا طی روز پنجشنبه (روز طبیعت) تا ظهر، اغلب در مناطق نیمهشرقی خراسانشمالی بارش پراکنده باران پیشبینی میشود.
وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: از روز دوشنبه تا ظهر روز سهشنبه افزایش نسبی دما و از روز سهشنبه تا صبح پنجشنبه همراه با فعالیت سامانه بارشی، کاهش محسوس دما در خراسانشمالی انتظار داریم.
داداشی در پایان گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۲ درجه سانتیگراد سردترین و پیشقلعه با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسانشمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۴ و ۱۸ درجه سانتیگراد بود.
