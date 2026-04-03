نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی بیانگر جو پایدار طی روزهای پنج‌شنبه تا جمعه اواسط روز در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این مدت وزش باد و آسمان در اکثر ساعات صاف و آفتابی در خراسان شمالی خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر روز شنبه با عبور امواج ناپایدار سطوح میانی جو و به دنبال آن تقویت شاخص‌های همرفتی تا شب شنبه در پاره‌ای از نقاط به‌ویژه نوار غربی و از اواخر وقت در اکثر نقاط خراسان شمالی، رگبار باران همراه با رعدوبرق و افزایش باد پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: موج اول بارش‌ها تا شب سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و طبق خروجی نقشه‌های پیش‌یابی، بیشترین مجموع بارندگی‌ها متعلق به نوار غربی خراسان شمالی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: موج دوم بارش‌ها از اوایل شب چهارشنبه به صورت رگبار باران شروع خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: افزایش دما تا روز جمعه و روند نسبی کاهش دما را از روز یکشنبه تا ظهر سه‌شنبه در خراسان شمالی خواهیم داشت، به طوری که روز سه‌شنبه بیشینه دما در اکثر نقاط خراسان شمالی از ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالاتر نخواهد رفت.