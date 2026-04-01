۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

داداشی: وضعیت هوای خراسان شمالی چهارشنبه و پنج‌شنبه ناپایدار است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: جو استان طی روز چهارشنبه و پنج‌شنبه ناپایدار بوده و وزش باد و بارش پراکنده ادامه دارد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که جو استان خراسان شمالی طی روز چهارشنبه تا اوایل صبح پنج‌شنبه ناپایدار خواهد بود و پدیده غالب طی این مدت وزش باد و گاهی افزایش باد و بارندگی‌های پراکنده است که بیشتر در نیمه شرقی استان ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در روز پنج‌شنبه، روز طبیعت، جو نسبتاً پایدار بوده و پدیده غالب وزش باد و آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: روز جمعه آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و روز شنبه با عبور امواج ناپایدار از اواخر وقت، و یکشنبه صبح در پاره‌ای از نقاط، به ویژه نیمه شرقی و بخش‌هایی از شمال، رگبار باران همراه با رعدوبرق و گاهی افزایش باد پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: از لحاظ دمایی، روند نسبی افزایش دما تا اواسط هفته آینده قابل انتظار است و تغییرات احتمالی در بولتن‌های بعدی لحاظ خواهد شد.

