داداشی: هوای خراسان شمالی تا جمعه پایدار است

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی بیانگر جو پایدار طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه در شهرستان‌های خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این مدت وزش باد و آسمان در اکثر ساعات، قسمتی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر روز شنبه تا اواخر وقت روز دوشنبه، با عبور امواج ناپایدار سطوح میانی جو و تقویت شاخص‌های همرفتی، در اکثر مناطق استان انتظار بارش‌های همرفتی همراه با رعدوبرق را خواهیم داشت.

داداشی تصریح کرد: در خصوص این ناپایداری‌ها، با بررسی‌های بیشتر در روز شنبه هشدار هواشناسی صادر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان از هم‌استانی‌ها خواست با وجود پایداری جو طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه، به دلیل رطوبت بالای جو از رفتن به حاشیه رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.