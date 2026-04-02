  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

داداشی: هوای خراسان شمالی تا جمعه پایدار است

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی گفت: جو استان تا روز جمعه پایدار است و به دلیل رطوبت بالا، مردم از تردد در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی بیانگر جو پایدار طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه در شهرستان‌های خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این مدت وزش باد و آسمان در اکثر ساعات، قسمتی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر روز شنبه تا اواخر وقت روز دوشنبه، با عبور امواج ناپایدار سطوح میانی جو و تقویت شاخص‌های همرفتی، در اکثر مناطق استان انتظار بارش‌های همرفتی همراه با رعدوبرق را خواهیم داشت.

داداشی تصریح کرد: در خصوص این ناپایداری‌ها، با بررسی‌های بیشتر در روز شنبه هشدار هواشناسی صادر خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان از هم‌استانی‌ها خواست با وجود پایداری جو طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه، به دلیل رطوبت بالای جو از رفتن به حاشیه رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

کد مطلب 6789590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

