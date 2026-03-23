۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

داداشی: چهار موج بارشی تا پایان هفته در خراسان‌شمالی فعال می‌شود

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان‌شمالی از فعالیت چهار موج ناپایدار جوی از امروز تا پایان هفته خبر داد و گفت: بارش‌ها در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌شود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار تا پایان هفته در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: پدیده غالب طی دوشنبه افزایش ابر همراه با وزش باد و شب در شمال شرق خراسان شمالی بارش پراکنده باران و در ارتفاعات مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: روز سه‌شنبه بعدازظهر بارش‌ها از جنوب غرب خراسان شمالی آغاز و در ادامه مرکز و نیمه شرقی را درگیر خواهد کرد.

داداشی گفت: موج دوم بارش از چهارشنبه اوایل شب در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه نیمه جنوبی، موج سوم بارش از پنجشنبه صبح در اکثر مناطق به‌ویژه نوار مرکزی تا اوایل شب و موج چهارم بارش از جمعه شب در اکثر مناطق به‌ویژه نوار غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: از لحاظ دمایی، روند نسبی افزایش دمای کمینه قابل انتظار خواهد بود.

کد مطلب 6781597

