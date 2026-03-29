نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پدیده غالب طی روزهای یکشنبه و دوشنبه گاهی افزایش باد و آسمان در اکثر ساعات قسمتی ابری تا نیمهابری در خراسانشمالی خواهد بود.
وی افزود: روز سهشنبه با عبور امواج ناپایدار سطوح میانی جو و تقویت تمامی شاخصهای همرفتی و دینامیکی، از ساعتهای بعدازظهر از نوار غربی خراسانشمالی فعالیت خود را شروع خواهد کرد و در ادامه در تمام نقاط خراسانشمالی به فعالیت خود ادامه میدهد.
داداشی تصریح کرد: بارشها تا روز پنجشنبه بعدازظهر به شکل رگبار باران و با احتمال تگرگ ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز پنجشنبه اواسط شب، سامانه بارشی از خراسانشمالی خارج خواهد شد و روز جمعه جو پایدار و آسمان در اکثر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: روند نسبی افزایش دما تا اواسط هفته در خراسانشمالی ادامه خواهد داشت.
