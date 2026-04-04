نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از گذشت ۵۲ درصد از زمان سال زراعی جاری و برای دومین بار، میانگین بارش تجمعی ایستگاههای خراسان شمالی از میانگین بارش دوره آماری پیشی گرفت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: میانگین بارش تجمعی ایستگاهها در سال زراعی جاری تا صبح روز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۱۶۰.۱ میلیمتر رسید.
وی افزود: این میزان بارش در مقایسه با سال زراعی گذشته که مقدار آن تا این تاریخ ۹۶.۹ میلیمتر بود، ۶۳.۲ میلیمتر یا معادل ۶۵.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
داداشی تصریح کرد: همچنین بارش امسال در مقایسه با دوره آماری که مقدار آن تا این تاریخ ۱۵۸.۱ میلیمتر است، ۲ میلیمتر یا معادل ۱.۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
نظر شما