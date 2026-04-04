  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۰

داداشی: بارش‌ها در خراسان شمالی ۶۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: میانگین بارش تجمعی استان در سال زراعی جاری به ۱۶۰.۱ میلیمتر رسید که نسبت به سال قبل ۶۵.۲ درصد افزایش دارد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از گذشت ۵۲ درصد از زمان سال زراعی جاری و برای دومین بار، میانگین بارش تجمعی ایستگاه‌های خراسان شمالی از میانگین بارش دوره آماری پیشی گرفت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: میانگین بارش تجمعی ایستگاه‌ها در سال زراعی جاری تا صبح روز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۱۶۰.۱ میلیمتر رسید.

وی افزود: این میزان بارش در مقایسه با سال زراعی گذشته که مقدار آن تا این تاریخ ۹۶.۹ میلیمتر بود، ۶۳.۲ میلیمتر یا معادل ۶۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

داداشی تصریح کرد: همچنین بارش امسال در مقایسه با دوره آماری که مقدار آن تا این تاریخ ۱۵۸.۱ میلیمتر است، ۲ میلیمتر یا معادل ۱.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6790950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

