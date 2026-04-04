داداشی: بارش‌ها در خراسان شمالی ۶۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: میانگین بارش تجمعی استان در سال زراعی جاری به ۱۶۰.۱ میلیمتر رسید که نسبت به سال قبل ۶۵.۲ درصد افزایش دارد.