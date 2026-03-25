نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی فعالیت سامانه بارشی در شبانه‌روز گذشته، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های چهارچوبه با ۹.۵ میلیمتر و دولت‌آباد با ۹.۴ میلیمتر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، تا پنج‌شنبه به طور متناوب بویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب همراه با رشد ابرهای همرفتی و افزایش وزش باد، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق انتظار داریم.

وی افزود: بیشترین احتمال وقوع بارش برای چهارشنبه تا پنج‌شنبه در مناطق نیمه‌جنوبی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود و با تشدید ناپایداری طی روز جمعه، در همه مناطق وزش باد شدید، رگبار باران و رعدوبرق خواهیم داشت.

داداشی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و معابر کوهستانی از پیامدهای فعالیت این سامانه‌های بارشی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از سه‌شنبه برای چهارشنبه و پنج‌شنبه هشدار هواشناسی در سطح زرد و برای روز جمعه هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شده است.

وی در خصوص وضعیت دمایی خراسان شمالی بیان کرد: برای چهارشنبه تغییرات جزیی دما و ژنج‌شنبه افزایش محسوس دما را انتظار داریم.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه سرچشمه اسفراین با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد سردترین و تنگه ترکمن با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۳ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد بود.