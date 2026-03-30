نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، آسمان خراسان‌شمالی طی روز یکشنبه قسمتی ابری تا ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش وزش باد و در مناطق شرق و جنوب شرق خراسان‌شمالی وزش باد گاهی شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از حوالی ظهر روز دوشنبه با تشدید ناپایداری همراه با رشد ابر و وزش باد لحظه‌ای شدید، بارش باران، در بعضی ساعت‌ها رگبار باران و رعدوبرق و در نقاط مستعد تگرگ تا اوایل صبح روز پنج‌شنبه در خراسان‌شمالی انتظار داریم.

وی در ادامه افزود: شدت بارش در مناطق نیمه‌شرقی خراسان‌شمالی و برای شب سه‌شنبه تا چهارشنبه اوایل شب برآورد می‌شود.

داداشی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و معابر کوهستانی از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی در خراسان‌شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هشدار هواشناسی در سطح نارنجی برای فعالیت این سامانه بارشی در خراسان‌شمالی صادر شد.

وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: از روز یکشنبه تا ظهر روز دوشنبه افزایش نسبی دما و برای شب دوشنبه تا صبح پنج‌شنبه همراه با فعالیت سامانه بارشی، کاهش نسبی دما در خراسان‌شمالی انتظار داریم.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه دشت با کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و شیروان با بیشینه دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق خراسان‌شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۶ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد بود.