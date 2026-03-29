فریادشیران: می خواهیم آکادمی استقلال را مثل اروپایی ها اداره کنیم

ناصر فریاد شیران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حملات ناجوانمردانه دولت های تروریست پرور رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان اظهار داشت: ابتدا حملات این دو دولت جنایتکار را محکوم می کنم. جنایتی که آنها انجام داده اند بی شمار است و در مدرسه شجره طیبه یک فاجعه انسانی انجام دادند که منجر به شهادت تعداد زیادی کودک دانش آموز شد و جنایت آنها باید در تاریخ ثبت شود.

او ادامه داد: آمریکای جنایتکار به خون ریختن عادت دارد. دولتی که به راحتی بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن می اندازد و بسیاری از افراد بیگناه را در ویتنام می کشد حالا در کشور ما دست به جنایت می زند. این جنگ پوششی است بر کارهای غیراخلاقی که ترامپ قمارباز در جزیره ابستین انجام داد و همچنین او تحت فشار از سمت نتانیاهو است.

فریادشیران خاطر نشان کرد: دشمن اهرم رسانه قوی دارد و همانطور که پرونده کشته شدن جمال خاشقچی در سفارت عربستان از نظر جامعه جهانی لاپوشانی شد الان هم می خواهند با جنگ در ایران پرونده سیاه خود را در جزیره غیراخلاقی لاپوشانی کنند. خدا را شکر تاکنون نیروهای ما در ارتش و سپاه به خوبی جواب این جنایتکاران را داده اند و انتقام خون رهبر شهیدمان و همه مردمان مظلومی که به شهادت رسیده اند،گرفته خواهد شد.

او در رابطه با حضور مجدد در سمت ریاست آکادمی باشگاه استقلال گفت: در دروه اولی که من ریاست آکادمی باشگاه استقلال را عهده دار بودم و اکنون ۴ سال از آن فاصله افتاده است ما یک کار اساسی انجام دادیم که از جمله آنها می توان به بحث علمی کردن آکادمی و آموزش زبان انگلیسی به بازیکنان نونهال، نوجوان و جوان اشاره کرد. خیلی از فدراسیون ها در آن زمان به پیکرسنجی نمی پرداختند اما ما مشکلات عضلانی، اسکلتی و ..‌. بازیکنان آکادمی را مدنظر داشتیم و پس از تست هایی که انجام می شد نتایج در اختیار مربیان قرار می گرفت که فکر می کنم در تاریخ آکادمی باشگاه استقلال چه قبل و چه بعد از من چنین اتفاقی نیافتاده بود.

رئیس آکادمی باشگاه استقلال افزود: ما در دوره اول با تیم های امید، جوانان و نوجوانان توانستیم قهرمان و نایب قهرمان شویم حتی ما در ۴ دربی امیدها که برای هواداران خیلی مهم است توانستیم پیروز از زمین بازی خارج شویم. در آکادمی باشگاه استقلال مینی هتل ایجاد کردیم که امکانات خوب گرمایشی، سرمایشی، تلویزیون، امکانات تصویری، کتابخانه و ... برای اعضای آکادمی وجود داشت. حتی ما یک خوابگاه ایجاد کردیم تا برخی از بازیکنان ما بتوانند از آن استفاده کنند که همه این موارد با کمک احمد مددی (مدیرعامل وقت باشگاه استقلال) و سایر پیشکسوتان و همکاران انجام شد. البته تنها ۱۰ درصد از برنامه من برای آکادمی باشگاه استقلال در عرض ۶ ماه انجام شد.

او ادامه داد: من سال ها در فوتبال ایران تجربه کسب کرده ام و بازیکنان زیادی در باشگاه نفت تهران شاگردان من بوده اند. من برنامه خودم برای آکادمی باشگاه استقلال را تقدیم مدیران کردم که با اعتمادی که علی تاجرنیا رئیس و همه اعضای هیئت مدیره و همچنین عباس ترابیان (رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال) به من داشتند به عنوان رئیس آکادمی انتخاب شدم.

او افزود: انشاالله با هم افزایی و هم فکری که ایجاد خواهد شد برنامه هایی که جز اهدافمان بوده با یک تاخیر ۴ ساله دوباره استارت آنها زده شود.

فریادشیران در رابطه با جذب مربی برای تیم های پایه استقلال گفت: بحث اول اخلاق مداری و بحث دوم فنی است. مربیانی جذب آکادمی باشگاه خواهند شد که ابتدا یک معلم باشند و بعد از آن یک مربی. از افراد تحصیل کرده که در بحث اخلاق و فنی جز بهترین ها باشند استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم بازیکنان با اخلاق و فنی پرورش دهیم. باید بحث استعدادیابی را جری بگیریم و از افراد علمی و تخصصی که در دانشگاه و در حوزه های مختلف تدریس می کنند، استفاده کنیم تا یک آکادمی در حد تیم های برتر دنیا داشته باشیم.