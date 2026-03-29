پورجعفری: تئاتر ملی تجلی ایستادگی و همبستگی در برابر ظلم است

محمد پورجعفری در حاشیه آیین پاسداشت روز ملی هنرهای نمایشی که با شعار «تئاتر ملی؛ تجلی امید، تبلور ایستادگی و انعکاس همبستگی» در گیلان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه های این رویداد در استان گیلان پرداخت و با اشاره به اجرای سه نمایش خیابانی و نمایش حماسی «و تنم» به یاد شهدای دانش آموز میناب با نقش آفرینی کودکان حسینیه شهید علی اکبر روستای برکاده، اظهار کرد: این آثار نمایشی با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت طراحی شده بودند و استقبال مردمی نشان داد که هنر تئاتر همچنان میتواند نقش مؤثری در انتقال مفاهیم عمیق اجتماعی ایفا کند.

پورجعفری با تأکید بر ظرفیت بالای هنرهای نمایشی در بازتاب آرمانهای ملی و انقلابی، افزود: تئاتر ملی تنها یک عنوان نیست؛ بلکه تجلی امید، تبلور ایستادگی و انعکاس همبستگی مردمی است که در برابر ظلم ایستادهاند. ما در حوزه هنری گیلان تلاش کردیم با اجرای آثاری که ریشه در ارزش های بومی و انقلابی دارند، سهمی در این مسیر داشته باشیم.

مسئول رویدادها و تولیدات حوزه هنری گیلان در ادامه به تجلیل از استاد علیرضا پارسی، نویسنده و کارگردان پیشکسوت اشاره کرد و گفت: تجلیل از هنرمندان پیشکسوت، وظیفهای اخلاقی و فرهنگی است. استاد پارسی سال ها در عرصه نمایش استان گیلان نقشآفرینی کرده و تجلیل از ایشان، پاسداشت سالها تلاش و تعهد هنری بود.

وی همچنین از مشارکت هنرمندان نمایش استان در پویش اهدای خون خبر داد و تصریح کرد: هنرمندان ما در کنار فعالیتهای هنری، همواره در عرصه های اجتماعی و انسان دوستانه پیشگام بوده اند. اهدای خون توسط جمعی از هنرمندان نمایش گیلان، نمادی از پیوند هنر با مسئولیت اجتماعی بود.

پورجعفری در پایان با اشاره به استقبال مخاطبان از برنامه های روز ملی هنرهای نمایشی در استان گیلان، خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت از تولیدات فاخر نمایشی و توجه به ظرفیتهای بومی، بتوانیم گامهای مؤثرتری در جهت توسعه هنرهای نمایشی و ترویج گفتمان مقاومت و همبستگی برداریم.