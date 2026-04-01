به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که بخش کشاورزی به‌طور عمده متکی بر تولید داخلی است اظهار کرد: از این منظر، شعار اقتصاد مقاومتی با ماهیت و ساختار بخش کشاورزی همخوانی زیادی دارد و می‌تواند ظرفیت‌های این بخش را در اقتصاد کشور بیش از گذشته فعال کند.

وی افزود: در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای سالانه را برای تقویت نقش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین کرده است. برای تهیه این برنامه از دیدگاه‌های تشکل‌های کشاورزی، انجمن‌ها، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران استفاده شده و نسخه نهایی آن پس از جمع‌بندی برای تصویب به دولت ارائه خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه را مدیریت منابع آب و ارتقای بهره‌وری در این حوزه عنوان کرد و گفت: کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهسازی کانال‌های انتقال آب و همچنین استفاده از ارقام و گونه‌های مقاوم به کم‌آبی از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ و پایداری خاک در تولیدات کشاورزی تصریح کرد: توسعه کشاورزی پایدار مستلزم توجه به مدیریت حاصلخیزی خاک است؛ از این‌رو، استفاده از کودهای زیستی، توسعه تناوب زراعی، گسترش گیاهان پوششی و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله سیاست‌هایی است که در این حوزه پیگیری می‌شود.

فتحی همچنین افزایش امنیت غذایی و تقویت خوداتکایی در تولید محصولات اساسی را از دیگر اولویت‌های این بخش دانست و گفت: در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تلاش می‌شود ضریب خودکفایی در محصولاتی مانند گندم، برنج و دانه‌های روغنی افزایش یابد تا کشور در تأمین نیازهای اساسی غذایی به تولید داخلی متکی‌تر شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی اظهار کرد: تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی می‌تواند به افزایش ماندگاری محصولات، کاهش ضایعات و بهبود درآمد تولیدکنندگان کمک کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به اهمیت دانش و فناوری در افزایش بهره‌وری تولید اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از دانش و نوآوری دارد و افزایش ضریب نفوذ فناوری و دانش فنی در این بخش می‌تواند به ارتقای عملکرد در واحد سطح و بهبود بهره‌وری منجر شود.

وی افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تنش‌های محیطی و اقتصادی را از دیگر اهداف برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: گسترش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی و دامی، کاهش ریسک تولید، استفاده از طرح‌های تحقیقاتی سازگار با تغییرات اقلیمی و تقویت ذخایر ژنتیکی از جمله اقداماتی است که در این حوزه دنبال می‌شود.

فتحی با تأکید بر نقش بازار در پایداری اقتصادی بخش کشاورزی گفت: اصلاح ساختار بازار، توسعه شبکه‌های عرضه و کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد تا قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده کاهش یابد.

وی در پایان با اشاره به نقش مهم واحدهای کوچک تولیدی در پایداری بخش کشاورزی تصریح کرد: برخلاف برخی دیدگاه‌ها، واحدهای کوچک تولیدی در مناطق روستایی نقش مهمی در تأمین بخش قابل توجهی از پروتئین و کالری مورد نیاز کشور دارند و می‌توانند به افزایش تاب‌آوری این بخش در شرایط مختلف کمک کنند.