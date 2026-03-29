۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

بازدید طاهر روحی از روند ترمیم شبکه‌های برق در سردرود و خامنه

بازدید طاهر روحی از روند ترمیم شبکه‌های برق در سردرود و خامنه

تبریز- معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی از روند ترمیم شبکه‌های برق در سردرود و خامنه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی صبح یکشنبه به همراه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایحان با تیم‌های عملیاتی و اکیپ های تعمیراتی برق منطقه‌ای آذربایجان در حال ترمیم، اصلاح و بازسازی خط آسیب دیده در مسیر سردرود-خامنه دیدار کرد.

این خطوط انتقال برق در نتیجه اصابت راکت ناشی از حمله جنگنده های آمریکایی، صهیونیستی آسیب دیده بود که اختلال ایجاد شده در این مسیر، در کمتر از ۲۰ ساعت و به صورت شبانه‌روزی اصلاح و مجددا برقدار شد.

روحی ضمن حضور در کارگاه تعمیراتی و عملیاتی ترمیم و اصلاح خط آسیب دیده سردرود ـ خامنه، از تلاش‌های کارکنان صنعت برق استان به‌خاطر حفظ پایداری شبکه برق در ایام جنگ رمضان قدردانی کرد.

در این بازدید بر ارزیابی خسارات و جبران زیرساخت‌های آسیب‌دیده و تداوم خدمت‌رسانی به مردم در هر شرایطی تاکید شد.

