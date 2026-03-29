ساحلی: کاخ موزه نظامی انزلی در تجاوز دشمن ۴۰ درصد تخریب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ساحلی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به تخریب ۴۰ درصدی کاخ موزه نظامی انزلی در حملات آمریکایی-صهیونیستی اظهار کرد: کاخ موزه نظامی بندرانزلی به شماره ثبت ۱۵۱۱ در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و نمادی از شکوه فرهنگی شهرستان به شمار میرود.
وی با اشاره به قوانین کنوانسیون بینالمللی لاهه و قطعنامه ۲۳۴۷ سازمان ملل متحد افزود: این اسناد بینالمللی تخریب میراث فرهنگی را به عنوان ابزاری در جنگ و مصداقی از جنایت علیه بشریت محکوم میکنند، اما بیتوجهی به این قوانین، زیرساختهای فرهنگی و غیرنظامی را بیش از پیش در معرض خطر حملات قرار داده است.
مدیر حفاظتی پایگاه میراث فرهنگی بندرانزلی با تأکید بر اینکه تخریب میراث فرهنگی تنها یک خسارت فیزیکی نیست، خاطرنشان کرد: این حملات نابودی بخشی از هویت و حافظه جمعی انسانهاست و قلمرو بیدفاع میراث فرهنگی در این جنگ بیشترین آسیب را پذیرفته است.
ساحلی با اشاره به اینکه یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بندرانزلی این حمله را به شدت محکوم میکند، تصریح کرد: از وزارت میراث فرهنگی کشور انتظار میرود با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود از جمله ظرفیتهای حقوقی، مدنی و رسانهای، ضمن توقف حملات، از آسیب بیشتر به آثار و محوطههای تاریخی کشور جلوگیری نماید.
