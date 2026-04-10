ضرورت هوشیاری برابر فریب دشمن؛ ایران جدای از جبهه مقاومت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با قرائت فرازهایی از دعای آغازین، خطبه را با حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) آغاز کرد و بر جایگاه توحید و امامت در معارف اسلامی تأکید کرد.

وی با تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) به عموم شیعیان و پیروان مکتب اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: در آستانه این مناسبت، باید به جایگاه علمی و معرفتی آن امام همام توجه ویژه داشت و آموزه‌های ایشان در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) در کتاب «تحف‌العقول» تصریح کرد: بر اساس این روایت، سه گروه در روز قیامت از رحمت الهی محروم خواهند بود؛ نخست کسانی که امامی غیر از امام منصوب از سوی خدا برای خود برگزینند، دوم کسانی که امام منصوب الهی را نپذیرند و در برابر آن موضع‌گیری کنند، و سوم افرادی که اهمیت مسئله امامت را نادیده بگیرند یا آن را کم‌اهمیت جلوه دهند.

وی افزود: مسئله امامت در اندیشه اسلامی صرفاً یک موضوع اعتقادی نیست، بلکه به معنای هدایت و رهبری جامعه است و باید نسبت به آن توجه جدی وجود داشته باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه به سالروز شهادت جمعی از شهدا و برنامه‌های بزرگداشت آنان اشاره کرد و با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم‌های عزاداری، گفت: برگزاری این برنامه‌ها و تجمعات در ایام پیش‌رو باید استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به سخنانی در خصوص «رهبر شهید» و برنامه‌های برگزار شده در ایام اخیر، از حضور مردم و برگزاری مراسم‌های عزاداری تقدیر کرد و افزود: پیام‌های صادرشده و رهنمودهای مسئولان عالی کشور در این زمینه دارای اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

شکست دشمن در طبس دوم

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به برخی رویدادهای نظامی و امنیتی اخیر و شکست دشمن در عملیات اصفهان از جمله آنچه «حادثه طبس دوم» نامیده شد، اظهار کرد: این عملیات که با هدفی خاص طراحی شده بود، با هوشیاری نیروهای نظامی از جمله سپاه، فراجا و ارتش با شکست مواجه شد و تعدادی از تجهیزات دشمن از جمله هواپیماها و بالگردها منهدم گردید و این امر موجب آبروریزی برای دشمن شد.

وی این رخداد را نشانه‌ای از امداد الهی و آمادگی نیروهای مسلح دانست و تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمنان با اتکا به ایمان، هوشیاری و توان دفاعی خود ایستادگی می‌کند.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات و آتش‌بس پرداخت و گفت: اصل تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها بر عهده شورای عالی امنیت ملی و مقامات عالی نظام است و این تصمیمات برای همگان محترم است، اما این موضوع مانع از طرح پرسش‌ها و دغدغه‌های افکار عمومی نیست.

وی افزود: سؤال جدی این است که چرا در شرایطی که روند مقابله با دشمن در مسیر موفقیت قرار دارد، موضوع مذاکره و آتش‌بس مطرح می‌شود. وی با اشاره به سابقه بدعهدی طرف‌های مقابل در مذاکرات گذشته تأکید کرد: تجربه‌ها نشان داده است که اعتماد به دشمن بدون تضمین‌های لازم می‌تواند آسیب‌زا باشد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه «مذاکره زیر بمباران» قابل پذیرش نیست، تصریح کرد: همان‌گونه که دولت در شرایط فعلی خدمات خود را بدون توقف ادامه می‌دهد و نهادهای مختلف کشور در حال فعالیت هستند، نباید میدان و دیپلماسی در تعارض با یکدیگر قرار گیرند، بلکه باید با دقت مدیریت شوند.

ایران جدای از جبهه مقاومت نیست

وی در ادامه به نقش جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را جدا از گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی عراق و انصارالله یمن نمی‌داند و سرنوشت این جبهه‌ها را مشترک می‌داند.

او تأکید کرد: در هرگونه توافق یا آتش‌بس، باید منافع و جایگاه تمامی اجزای جبهه مقاومت در نظر گرفته شود و هیچ بخشی نباید نادیده گرفته شود.

آیت‌الله محمدی لائینی با تقدیر از تدوین بیانیه ۱۰ ماده‌ای شورای عالی امنیت ملی، اظهار کرد: این بیانیه می‌تواند مبنای مذاکرات باشد و انتظار می‌رود هرگونه گفت‌وگو بر اساس همین چارچوب و همراه با تضمین‌های اجرایی لازم انجام شود.

وی همچنین نسبت به احتمال فریب در روند مذاکرات هشدار داد و افزود: تیم مذاکره‌کننده باید با نهایت دقت، متن توافقات را در نسخه‌های مختلف بررسی کند تا از بروز خطاها و اختلافات تفسیری جلوگیری شود و تجربه‌های گذشته تکرار نگردد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به مفاد تعیین‌شده، باید مسیر مذاکرات متوقف و ظرفیت‌های میدانی برای دفاع از منافع کشور فعال شود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در برنامه‌ها و پویش‌های اخیر گفت: مشارکت میلیونی مردم نشان‌دهنده آمادگی و انسجام اجتماعی است و این حضور، پشتوانه مهمی برای تصمیمات کلان کشور محسوب می‌شود.

آیت‌الله محمدی لائینی در پایان با تأکید بر استمرار هوشیاری و انسجام ملی، از مردم و مسئولان خواست با حفظ وحدت، در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی با قدرت و آگاهی عمل کنند