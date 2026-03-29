به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری سه دانش‌آموز شهیده کرمانشاهی «عسل کهریزی»، «هستی کهریزی» و «پانیا امامی» به همراه دیگر شهدای این خانواده، روز دوشنبه ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در کرمانشاه برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در این مراسم پیکر این سه دانش‌آموز شهیده به همراه دیگر شهدای خانواده شامل پدر، مادر، خواهر خردسال، پدربزرگ، مادربزرگ، عمه و دخترعمه آنان تشییع و در گلزار شهدای کرمانشاه به خاک سپرده خواهد شد.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهدا ساعت ۱۳ روز دوشنبه در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

همچنین مراسم بزرگداشت این شهدای مظلوم بلافاصله پس از خاکسپاری، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ در حسینیه شهدا واقع در گلزار شهدای کرمانشاه برگزار خواهد شد.

از عموم مردم برای حضور در این مراسم و همراهی با خانواده این شهدا دعوت شده است.