به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه تشییع و تدفین پیکر پاک جمعی از شهدای حمله تروریستی دشمن جنایتکار و کودک کش آمریکایی-صهیونیستی به مناطق مسکونی شهرستان بروجرد، روز دوشنبه ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، این مراسم از ساعت ۱۴ در گلزار مطهر شهدای بروجرد واقع در خیابان رودکی، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان برگزار خواهد شد.

تشییع لاله‌های پرپر در بروجرد

این آیین در پاسداشت خون شهدایی برگزار می‌شود که در پی حمله تروریستی دشمن به مناطق مسکونی، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و بار دیگر عمق جنایت دشمن و مظلومیت مردم غیرنظامی و بی‌دفاع را به تصویر کشیدند.

در این مراسم، پیکر مطهر شهدای والامقام:

شهید حمید گدازگر

شهید امیر باغبان

شهیده زهرا باغبان

شهیده معصومه عزیزی

شهیده شهناز مهرعلی‌زاده

تشییع و در گلزار شهدای بروجرد به خاک سپرده خواهند شد.

حضور مردم؛ تجدید پیمان با آرمان شهدا

مردم شهیدپرور بروجرد با حضور گسترده در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان تجدید میثاق می‌کنند.

این مراسم در شرایطی برگزار می‌شود که حملات اخیر دشمن صهیونی آمریکایی به مناطق مسکونی بروجرد، موجی از اندوه و در عین حال انسجام و همدلی را در میان مردم منطقه ایجاد کرده است.