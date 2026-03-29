به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار معاونان و مدیران اداره‌ کل استاندارد استان کرمان با اشاره به شعار سال و موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: در استان کرمان و در راستای مبحث «اقتصاد مقاومتی» به دنبال دو موضوع «افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها» و «تسهیل اجرای پروژه‌ها» در چارچوب قوانین و مقررات هستیم.

وی، با بیان اینکه بخشی از اقتصاد مقاومتی به فراهم‌ سازی شرایط برای تولید نیازهای استان مربوط می‌شود، افزود: این نیازها هم شامل نیازهای عمومی مردم و هم تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است.

وی بیان کرد: از مدیران استانی و کارشناسان انتظار می‌رود که این پرسش را همواره برای خود مطرح کرده که چگونه می‌توانند به شکل‌گیری زنجیره‌ای از تولید در استان کمک کنند؟ و تأمین‌کننده نیازهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی باشند؟

استاندار کرمان با تأکید بر نقش راهنمایی و همراهی دستگاه‌ها با تولیدکنندگان گفت: کمک کردن به معنای زیر پا گذاشتن قانون نیست، بلکه در برخی موارد می‌توان با راهنمایی و پیگیری، تولیدکننده را در مسیری قرار داد که در نهایت به اخذ مجوزهای لازم و ادامه فعالیت منجر شود.

طالبی، افزود: اگر چنین رویکردی در استان کرمان دنبال شود، حمایت از تولید می‌تواند به شکل مؤثری محقق شود.

وی با اشاره به برنامه استان کرمان برای تقویت ارتباط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با ظرفیت‌های داخلی استان کرمان اظهار داشت: در استان کرمان به دنبال این هستیم که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از داخل استان تأمین کنند.