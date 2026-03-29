«هتل بسیار بسیار عجیب» در تلوبیون به یک میلیون بازدید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل نخست سریال اپیزودیکِ رئالنمایشی «هتل بسیار بسیار عجیب» به کارگردانی سامان غنائمی و تهیهکنندگی حامد یامینپور که در ایام جنگ رمضان و در راستای سرگرمسازی بچهها روی آنتن شبکه پویا رفته بود، در سایت تلوبیون به بازدید بیش از یک میلیون مخاطب رسید.
همزمان با استقبال بچهها و خانوادههایشان از این اثر، پوستر این سریال با طرحی از سیروان مهدوی رونمایی شد.
«هتل بسیار بسیار عجیب» که در ژانر معمایی- ماجراجویی و در ١۵ قسمت برای کودکان ساخته شده است، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو و ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن شبکه امید میرود.
داستان حول محور چهار کودک با بازی رایان سرلک، حسین شهبازی، آیلار عباسی و آرشیدا میگذرد که مدیریت یک هتل را برعهده دارند و هر روز با چالشهایی عجیب روبهرو میشوند که باید آن را حل کنند.
سیاوش مفیدی، ابراهیم شفیعی، فرزانه سهیلی، محسن حسینی، بهار داورزنی، سامان غنائمی، کاظم عینعلی و با هنرمندی ثریا قاسمی در این اثر ایفای نقش میکنند.
سریال «هتل بسیار بسیار عجیب» که در باشگاه فیلم سوره تولید شده، محصول جدید سازمان سینمایی سوره برای کودکان است که در همکاری با مرکز کودک و نوجوان سیما و با حمایت سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران تهیه شده، و این روزها فصل دوم آن نیز به کارگردانی میلاد محمدی در حال تولید است.
