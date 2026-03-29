ایهود باراک: کابینه اسرائیل در جنگ ایران توهم فروشی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق این رژیم نسبت به توهمات و شکست کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل در مدیریت جنگ هشدار داده و از بین بردن حزب‌الله لبنان را غیر ممکن توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه ادامه جنگ افروزی نتانیاهو با هدف جلوگیری از محاکمه نتانیاهو است، تصریح کرد که مدیریت جنگ از ابتدا بر اساس «یک توهم بزرگ» بنا شده بود و «هیچ امکانی برای از بین بردن حزب‌الله برای همیشه وجود ندارد.»

باراک خاطرنشان کرد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل، در کابینه هشدارهای واقعی در بالاترین سطح قرمز را ارائه کرده که ممکن است منجر به فروپاشی ارتش از درون شود. وی همچنین از سکوت بنیامین نتانیاهو و عدم توجه او به این هشدارها انتقاد کرد.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی افزود که باراک در این مصاحبه افزود که کابینه بی توجه به مسایل پیرامونی سرزمین های اشغالی، در مورد مسائلی بحث می‌کند که ربطی به جنگ ندارند، ولی بحران‌ نیروهای ذخیره، آوارگی ساکنان شمال و بیکار شدن صاحبان مشاغل را نادیده می‌گیرد.

باراک همچنین تأکید کرد که هیچ راه‌حل سریعی برای بحران کمبود نیروی انسانی ارتش وجود ندارد و استخدام حریدی‌ها نیز حداقل تا یک سال دیگر نتیجه نخواهد داد و کابینه در ایجاد آمادگی های مختلف از جمله تقویت مناطق شمالی شکست خورده است.

وی افزود که کابینه نتانیاهو توهمات خود را به جای واقعیت به ساکنان سرزمین های اشغالی تحویل می دهد و حقیقت را نه به مردم، بلکه حتی در پشت درهای بسته نیز مطر ح نمی کند؛ همین موضوع منجر به اشتباهات مکرر در ارزیابی واقعیت، به ویژه در مورد جنگ ایران می‌شود.

نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی خواستار عدم اعتماد به تصمیمات نتانیاهو بدون بررسی دقیق شد و تصریح کرد که حزب‌الله را نمی‌توان از نظر نظامی از بین برد و تنها راه‌حل، یک توافق سیاسی است. وی همچنین امکان سرنگونی حاکمیت ایران یا دستیابی به یک دستاورد قاطع از راهکارهای نظامی را نیز رد کرد.

باراک با اشاره به اینکه کابینه به دنبال پایان دادن به جنگ نیست، افزود که این موضوع علاوه بر ناتوانی نتانیاهو دلیل دیگری نیز دارد و آن این است که وی می‌خواهد از باز شدن پرونده مسئولیت‌ها در مورد حوادث ۷ اکتبر جلوگیری کند.