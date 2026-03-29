۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

بقعه قیدار نبی (ع) در میان بقاع فعال سطح اول کشور در نوروز قرار گرفت

بقعه قیدار نبی (ع) در میان بقاع فعال سطح اول کشور در نوروز قرار گرفت

زنجان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: بقعه متبرکه حضرت قیدار نبی (ع) به دلیل فعالیت‌های گسترده در اجرای طرح «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» به عنوان بقعه فعال سطح اول کشور معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی گفت: خوشبختانه، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در ایام تعطیلات نوروزی و ماه رمضان به شکل مطلوبی برگزار شد و این اماکن توانستند در میزبانی از زائران و مسافران نقش مؤثری ایفا کنند

وی افزود: از جمله اقدامات انجام‌ شده در بقعه حضرت قیدار نبی (ع) می‌توان به آماده‌سازی برای پذیرایی از تجمعات مردمی، هماهنگی برگزاری مراسم مذهبی، راه‌اندازی دسته‌های عزاداری، میزبانی و پذیرایی از زائران و مسافران نوروزی، اسکان موقت مسافران، اقامه نمازهای جماعت، ارائه خدمات مشاوره‌ای توسط روحانیون و برپایی غرفه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان اشاره کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: براساس گزارش‌های نظارتی میدانی سازمان اوقاف که توسط ناظران و بازرسان کشوری تهیه شده، بقعه حضرت قیدارنبی (ع) خدابنده به دلیل فعالیت‌های مستمر و اثرگذار موفق به کسب امتیازات لازم و قرار گرفتن در میان بقاع فعال سطح اول کشور شده است.

کرمی با اشاره به برخی برنامه‌های شاخص برگزار شده در این بقعه، گفت: برگزاری مراسم سال نو، مشارکت در توزیع سبد کالا برای خانواده‌های نیازمند، برپایی موکب‌های پذیرایی در ایام ماه رمضان، ارائه خدمات مشاوره و پاسخگویی به مراجعان و برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان از جمله این فعالیت‌ها بوده است.

وی افزود: در کنار بقعه حضرت قیدار نبی (ع)، امامزاده سیدابراهیم (ع) زنجان، حسینیه و زینبیه اعظم زنجان، امامزادگان هاشم و عوف (ع) آب‌بر طارم، امامزاده یعقوب(ع) و اسماعیل (ع) ابهر و بقعه سجاس نیز از دیگر بقاع فعال استان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی محسوب می‌شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: بقاع متبرکه همواره محل تجمع مردم و کانون فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بوده‌اند و این نقش در شرایط کنونی جامعه نیز با حضور و مشارکت مردم در برنامه‌های این اماکن مقدس تداوم دارد.

کد مطلب 6786488

