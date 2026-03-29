بقعه قیدار نبی (ع) در میان بقاع فعال سطح اول کشور در نوروز قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مختار کرمی گفت: خوشبختانه، برنامههای فرهنگی و مذهبی در ایام تعطیلات نوروزی و ماه رمضان به شکل مطلوبی برگزار شد و این اماکن توانستند در میزبانی از زائران و مسافران نقش مؤثری ایفا کنند
وی افزود: از جمله اقدامات انجام شده در بقعه حضرت قیدار نبی (ع) میتوان به آمادهسازی برای پذیرایی از تجمعات مردمی، هماهنگی برگزاری مراسم مذهبی، راهاندازی دستههای عزاداری، میزبانی و پذیرایی از زائران و مسافران نوروزی، اسکان موقت مسافران، اقامه نمازهای جماعت، ارائه خدمات مشاورهای توسط روحانیون و برپایی غرفههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان اشاره کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ادامه داد: براساس گزارشهای نظارتی میدانی سازمان اوقاف که توسط ناظران و بازرسان کشوری تهیه شده، بقعه حضرت قیدارنبی (ع) خدابنده به دلیل فعالیتهای مستمر و اثرگذار موفق به کسب امتیازات لازم و قرار گرفتن در میان بقاع فعال سطح اول کشور شده است.
کرمی با اشاره به برخی برنامههای شاخص برگزار شده در این بقعه، گفت: برگزاری مراسم سال نو، مشارکت در توزیع سبد کالا برای خانوادههای نیازمند، برپایی موکبهای پذیرایی در ایام ماه رمضان، ارائه خدمات مشاوره و پاسخگویی به مراجعان و برگزاری برنامههای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان از جمله این فعالیتها بوده است.
وی افزود: در کنار بقعه حضرت قیدار نبی (ع)، امامزاده سیدابراهیم (ع) زنجان، حسینیه و زینبیه اعظم زنجان، امامزادگان هاشم و عوف (ع) آببر طارم، امامزاده یعقوب(ع) و اسماعیل (ع) ابهر و بقعه سجاس نیز از دیگر بقاع فعال استان در اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی محسوب میشوند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: بقاع متبرکه همواره محل تجمع مردم و کانون فعالیتهای فرهنگی و مذهبی بودهاند و این نقش در شرایط کنونی جامعه نیز با حضور و مشارکت مردم در برنامههای این اماکن مقدس تداوم دارد.
