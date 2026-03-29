۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

فعالیت مدارس خراسان رضوی بعد از عید نوروز غیر حضوری است

مشهد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: نحوه فعالیت مدارس بعد از ایام عید همچنان آموزش به صورت مجازی و غیرحضوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسدی اظهار کرد: در زمان جنگ تا زمانی که پایان جنگ اعلام نشود هیچ مدرسه‌ای باز نخواهد بود. این خبر تا امروز نهم فروردین بر این اساس است که آموزش مدارس در بعد از تعطیلات عید همچنان غیرحضوری است. مگر اینکه دوباره دستور العمل جدیدی ابلاغ شود که چنانچه دستورالعمل جدیدی برسد حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص مشکلات دانش آموزان و معلمان در بستر شاد و آموزش مجازی افزود: مشکلات شاد در اوایل جنگ و آموزش غیرحضوری این بود که یک باره همه دانش آموزان در بستر شاد حضور پیدا کردند، اما با تقسیم بندی ساعات حضور دانش آموزان این مشکل همان روزهای قبل سال مرتفع شد.

وی در پاسخ به این سوال که خانواده‌ها در خصوص نحوه آموزش‌ها بدون حضور مستمر معلم و دانش آموز در کلاس آنلاین گلایه دارند گفت: بله این موارد متنابه وجود داشته است، اما حضور معلم و دانش آموزان به صورت کلاس تصویری در بستر شاد همیشه امکان پذیر نیست و به ظرفیت بستر شاد ربط دارد.

