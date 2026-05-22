به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهنما اظهار کرد: بنا بر تأکید و تصمیم شورای تامین استان امتحانات خرداد ۱۴۰۵ خراسان رضوی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی در توضیح فرایند ارزشیابی پایانی دانش آموزان دوره‌های مختلف تحصیلی افزود: ارزشیابی دانش‌آموزان دوره ابتدایی، پایه‌های هفتم، هشتم و نهم (متوسطه اول) و پایه دهم (متوسطه دوم نظری) در خرداد ماه ۱۴۰۵ به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

وی با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات پایه‌های یازدهم و دوازدهم افزود: برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم پس از عادی شدن شرایط کشور و توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد.

رهنما برگزاری ارزشیابی شایستگی های عمومی، پایه و غیرفنی هنرستان‌ها را نیز به شیوه غیرحضوری اعلام کرده و گفت: ارزشیابی شایستگی های فنی پس از اتمام فرآیند آموزش مهارت توسط هنرآموز و حداکثر تا پایان شهریورماه انجام خواهد شد.