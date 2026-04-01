کاهش دما و بارش باران همزمان با روز طبیعت در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی با هشدار نسبت به احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در نیمه شرقی استان طی امروز به همراه کاهش محسوس دما اظهار کرد: ادامه فعالیت سامانه بارشی در خراسان رضوی، نویدبخش یک ۱۳ به‌ در بارانی برای طبیعت‌دوستان است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، این بارش‌ها به صورت رگبار باران خواهد بود و در نواحی مستعد با رعد و برق همراه می‌شود همچنین در مناطق سردسیر، احتمال بارش به صورت برف نیز وجود دارد.

وی همچنین از کاهش محسوس دما طی امروز و فردا در استان خبر داد و افزود : دمای کمینه امشب در نواحی سردسیر به حدود صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید به همین دلیل، توصیه می‌شود کشاورزان تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی بیندیشند.

عنایتی با بیان این که بارش‌ها در روز ۱۳ فروردین همچنان ادامه خواهد داشت، اما شدت آن کمتر از امروز است گفت: اما در بعد از ظهر فردا، شاهد افزایش میزان بارش‌ها خواهیم بود و شهر مشهد و شهرستان‌های اطراف نیز در برخی ساعات بارندگی را تجربه خواهند کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: روز جمعه جوی پایدار در خراسان رضوی حاکم خواهد شد اما از روز شنبه هفته آینده، سامانه بارشی دیگری وارد استان می‌شود که جزئیات آن در روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی اضافه کرد:بر اساس گزارش‌ها، بیشترین حجم بارش طی ۲۴ ساعت گذشته با ۱۷ میلی‌متر مربوط به فریمان بوده است و در مشهد نیز شاهد بارش سه میلی‌متری باران بوده‌ایم.

عنایتی گفت: از نظر دمایی، قوچان با دمای مثبت پنج درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین و نوبنیاد سرخس با ۳۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین شهرستان استان در این مدت گزارش شده‌اند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: دمای هوای مشهد امروز در گرم‌ترین زمان به ۱۳ درجه و امشب به هفت درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود دمای هوای مشهد در روز آینده (فردا) بین پنج تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان باشد.