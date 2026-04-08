حضور انقلابی مردم و وحدت علما، ضامن اقتدار و پیروزی نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، در نشست با جمعی از علمای اهل سنت قشم، بر ضرورت استمرار حضور انقلابی مردم و نقشآفرینی علما در صحنههای مختلف تأکید کرد.
وی در این نشست با اشاره به جایگاه مهم علما و روحانیون در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اظهار داشت: علما همواره بهعنوان پیشگامان حرکتهای انقلابی و مدافعان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کردهاند و این مسئولیت خطیر در شرایط کنونی نیز بر عهده آنان قرار دارد.
امام جمعه قشم با بیان اینکه حضور آگاهانه و انقلابی مردم، ضامن پیروزی و تداوم مسیر انقلاب است، افزود: مشارکت مستمر مردم در عرصههای مختلف، بهویژه در بزنگاههای حساس، موجب تقویت پایههای نظام و خنثیسازی توطئههای دشمنان میشود.
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت وحدت میان علمای اهل سنت و تشیع اشاره کرد و گفت: اتحاد و همدلی میان علما و روحانیون شیعه و سنی، نهتنها موجب انسجام داخلی کشور میشود، بلکه الگویی ارزشمند برای امت اسلامی در سطح جهان به شمار میرود.
وی ادامه داد: تقویت این روحیه وحدتآفرین و انقلابی باید به نسلهای آینده منتقل شود تا مسیر عزت و پیشرفت کشور با قدرت بیشتری تداوم یابد.
امام جمعه قشم در پایان با قدردانی از حضور همیشگی مردم در حمایت از نظام و رهبری تصریح کرد: این حضور مردمی، بزرگترین سرمایه نظام اسلامی است و حفظ و تقویت آن، نیازمند همافزایی همه اقشار جامعه بهویژه علما و نخبگان است.
