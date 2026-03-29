  1. استانها
  2. کردستان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

میدان‌داری موکب‌داران بیجاری در خیابان

بیجار- موکب جوانان بیجاری با عنوان «بیعت با امام» این روزها در خیابان شهر برپا شده که هدف آن خدمت رسانی به مردم و ایجاد همدلی، وحدت و انسجام در حمایت از انقلاب اسلامی ایران است.

دریافت 24 MB

حجت‌الاسلام ملکی روحانی بیجاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، قرارهای شبانه مردمی در مناطق مختلف شهر، هر روز تا غروب آفتاب به شور و شوق شهروندان، موکب بیعت با رهبری برپا می‌شود.

وی افزود: در این میان موکب‌ مردمی بیجار که با حمایت و کمک خانواده‌ها برپا شده است، اهدافی همچون خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد همدلی، وحدت و انسجام نوجوانان و جوانان را دنبال می‌شود.

وی افزود: این موکب در حوزه های فرهنگی و هنری، مشاوره، بازی و نقاشی کودکان راه اندازی شده و با عشق و شور به مردم خدمات ارائه می کند، ابتدای راهی هستیم که به آن ایمان داریم و با پشتوانه مردم، قدم‌های بزرگتری به جلو خواهیم برداشت.

مسئول موکب شهرستان بیجار ادامه داد: هر چند پیش از این موکب هایی در مناسبت‌هایی نظیر اربعین و یا پیاده‌روی جاماندگان اربعین به عزاداران حسینی خدمت رسانی می‌کرد اما موکب کنونی از جنس دیگری است که باید بیشتر به آن پرداخت.

کد مطلب 6786520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها