حجت‌الاسلام ملکی روحانی بیجاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، قرارهای شبانه مردمی در مناطق مختلف شهر، هر روز تا غروب آفتاب به شور و شوق شهروندان، موکب بیعت با رهبری برپا می‌شود.

وی افزود: در این میان موکب‌ مردمی بیجار که با حمایت و کمک خانواده‌ها برپا شده است، اهدافی همچون خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد همدلی، وحدت و انسجام نوجوانان و جوانان را دنبال می‌شود.

وی افزود: این موکب در حوزه های فرهنگی و هنری، مشاوره، بازی و نقاشی کودکان راه اندازی شده و با عشق و شور به مردم خدمات ارائه می کند، ابتدای راهی هستیم که به آن ایمان داریم و با پشتوانه مردم، قدم‌های بزرگتری به جلو خواهیم برداشت.

مسئول موکب شهرستان بیجار ادامه داد: هر چند پیش از این موکب هایی در مناسبت‌هایی نظیر اربعین و یا پیاده‌روی جاماندگان اربعین به عزاداران حسینی خدمت رسانی می‌کرد اما موکب کنونی از جنس دیگری است که باید بیشتر به آن پرداخت.