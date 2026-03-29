شکیب نسب: روند تخلیه بارگیری و ارائه خدمات بندری بدون وقفه، ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بنادر غرب استان هرمزگان بازدید و بر ضرورت تداوم فعالیت مستمر بنادر، حفظ آمادگی کامل عملیاتی و صیانت از جریان تجاری کشور تأکید کردند.
محمد شکیبینسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آمادگی بنادر غرب استان هرمزگان، اظهار کرد: روند تخلیه، بارگیری و ارائه خدمات بندری بدون وقفه، ادامه دارد.
وی افزود: خدمت رسانی سازمان بنادر و دریانوردی به مردم و کشور تداوم دارد.
محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز طی این بازدید با تاکید بر نقش بنادر در پایداری اقتصاد کشور، عنوان کرد: بنادر، شریانهای حیاتی تجارت ایران به شمار میروند. آنچه در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ انسجام مدیریتی، آمادگی عملیاتی و حضور میدانی مسئولان است تا جریان واردات، صادرات و خدمات بندری به مردم کشور بدون وقفه ادامه یابد.
