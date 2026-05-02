پایداری آب شرب ۶ روستای کرمانشاه با تعویض الکتروپمپ مجتمع «عمله»

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال بروز نقص فنی در الکتروپمپ چاه اصلی مجتمع آبرسانی «عمله»، بلافاصله تمهیدات لازم برای جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین آب شرب روستاهای تحت پوشش اتخاذ شد.

وی افزود: با توجه به جمعیت حدود ۳۳۰۰ نفری این روستاها، اکیپ‌های عملیاتی بهره‌برداری و تأسیسات آب شهرستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند تا عملیات تعویض تجهیزات معیوب با سرعت و دقت انجام شود و خدمت‌رسانی بدون قطع جریان آب ادامه یابد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در تشریح جزئیات فنی این عملیات گفت: در این فرآیند، یک الکتروموتور جدید با توان ۶۲ کیلووات به همراه پمپ مربوطه، با رعایت کامل اصول فنی و ایمنی، در عمق ۹۰ متری چاه نصب و راه‌اندازی شد.

سلطانیان ادامه داد: این مجموعه با دبی لحظه‌ای ۲۷ لیتر بر ثانیه، ظرفیت لازم برای تأمین پایدار آب شرب مشترکان ۶ روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی «عمله» را فراهم کرده و شرایط شبکه را به وضعیت مطلوب بازگردانده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های عملیاتی بهره‌برداری و تأسیسات آب و همچنین پرسنل واحد تعمیرات و نگهداری ایستگاه‌های پمپاژ روستایی تصریح کرد: این موفقیت حاصل تخصص فنی، تعهد کاری و مدیریت دقیق منابع در شرایط حساس و بحرانی بوده است.