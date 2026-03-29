محمد شبرندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گردنه ژالانه محور هورامان- سروآباد با تلاش شبانه‌روزی راهداران شهرستان سروآباد بازگشایی شد.

وی افزود: با وجود بارش بیش از یک متر برف در این منطقه و وقوع بهمن‌های متعدد، عملیات بازگشایی این محور با جدیت در دستور کار قرار گرفت و نیروهای راهداری موفق شدند مسیر را برای تردد باز کنند.

رئیس راهداری سروآباد با بیان اینکه تردد در این گردنه برقرار شده است، تصریح کرد: تردد برای مردم تنها با رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن زنجیر چرخ امکان‌پذیر بوده و رانندگان باید با احتیاط کامل در این مسیر تردد کنند.

شبرندی همچنین به بروز برخی مشکلات در جریان عملیات اشاره کرد و گفت: متأسفانه پس از مدفون شدن برخی دستگاه‌های برف‌روبی در زیر بهمن، تعدادی افراد سودجو اقدام به سرقت باتری این تجهیزات کردند که این موضوع روند خدمات‌رسانی را با اختلال مواجه کرد.