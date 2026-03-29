۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

شیشه فروش: ارائه پوشش بیمه‌ای خطر جنگ در انواع بیمه‌نامه‌ها آغاز شد

شیشه فروش: ارائه پوشش بیمه‌ای خطر جنگ در انواع بیمه‌نامه‌ها آغاز شد

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند پوشش خطر جنگ را به مجموعه‌ای از بیمه‌نامه‌های مرتبط با منازل، خودروها، حمل‌ونقل

منصور شیشه‌فروش، در حاشیه جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شده‌اند پوشش خطر جنگ را در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی—ساختمان، تاسیسات و اثاثیه—و همچنین بیمه‌نامه‌های بدنه انواع خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینی‌بوس و سایر خودروها ارائه کنند.

وی افزود: این تعهد تنها محدود به بیمه‌های اموال و خودرو نیست و بیمه‌نامه حمل‌ونقل کالا، بیمه‌های حوادث انفرادی، بیمه عمر و بیمه‌نامه‌های گروهی ویژه کارکنان واحدهای صنعتی نیز از این پس شامل پوشش خطر جنگ خواهند شد.

شیشه‌فروش با اشاره به تکالیف شرکتهای بیمه ای ، توضیح داد: تمام شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند ضمن ارائه مشاوره‌های لازم به مردم، نسبت به صدور بیمه‌نامه‌های جدید با پوشش جنگ و همچنین افزودن این پوشش به بیمه‌نامه‌های قبلی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در ادامه به روند اسکان اضطراری و موقت آسیب‌دیدگان جنگ اشاره کرد و گفت: ساماندهی اسکان اضطراری شهر اصفهان بر عهده شهرداری است و در سایر شهرها و روستاهای استان، این وظیفه با ستادهای بازسازی شهرستان و همکاری دستگاه‌هایی مانند هلال‌احمر، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن، راه‌وشهرسازی و سایر ظرفیت‌ها انجام می‌شود.

وی همچنین اطلاع داد که مسئولیت اسکان موقت در شهر اصفهان همچنان با شهرداری است و در دیگر نقاط استان این مسئولیت به بنیاد مسکن استان و شعب شهرستانی آن سپرده شده است.

شیشه‌فروش با بیان اینکه تعمیرات جزئی بناهای آسیب‌دیده نیز بین دستگاه‌ها تقسیم شده، توضیح داد: در شهر اصفهان، مدیریت این تعمیرات به عهده شهرداری است و در سایر مناطق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه رسیدگی به این امور را بر عهده دارد.

به گفته وی، بنیاد مسکن استان، شهرداری اصفهان و ستادهای بازسازی شهرستان موظف شده‌اند با تشکیل گروه‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی به آسیب‌دیدگان، روند اسکان و جبران خسارت‌ها را با سرعت و دقت پیگیری کنند.

