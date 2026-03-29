منصور شیشه‌فروش، در حاشیه جلسه ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف شده‌اند پوشش خطر جنگ را در بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی—ساختمان، تاسیسات و اثاثیه—و همچنین بیمه‌نامه‌های بدنه انواع خودروهای سواری، باری، اتوبوس، مینی‌بوس و سایر خودروها ارائه کنند.

وی افزود: این تعهد تنها محدود به بیمه‌های اموال و خودرو نیست و بیمه‌نامه حمل‌ونقل کالا، بیمه‌های حوادث انفرادی، بیمه عمر و بیمه‌نامه‌های گروهی ویژه کارکنان واحدهای صنعتی نیز از این پس شامل پوشش خطر جنگ خواهند شد.

شیشه‌فروش با اشاره به تکالیف شرکتهای بیمه ای ، توضیح داد: تمام شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند ضمن ارائه مشاوره‌های لازم به مردم، نسبت به صدور بیمه‌نامه‌های جدید با پوشش جنگ و همچنین افزودن این پوشش به بیمه‌نامه‌های قبلی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در ادامه به روند اسکان اضطراری و موقت آسیب‌دیدگان جنگ اشاره کرد و گفت: ساماندهی اسکان اضطراری شهر اصفهان بر عهده شهرداری است و در سایر شهرها و روستاهای استان، این وظیفه با ستادهای بازسازی شهرستان و همکاری دستگاه‌هایی مانند هلال‌احمر، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن، راه‌وشهرسازی و سایر ظرفیت‌ها انجام می‌شود.

وی همچنین اطلاع داد که مسئولیت اسکان موقت در شهر اصفهان همچنان با شهرداری است و در دیگر نقاط استان این مسئولیت به بنیاد مسکن استان و شعب شهرستانی آن سپرده شده است.

شیشه‌فروش با بیان اینکه تعمیرات جزئی بناهای آسیب‌دیده نیز بین دستگاه‌ها تقسیم شده، توضیح داد: در شهر اصفهان، مدیریت این تعمیرات به عهده شهرداری است و در سایر مناطق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه رسیدگی به این امور را بر عهده دارد.

به گفته وی، بنیاد مسکن استان، شهرداری اصفهان و ستادهای بازسازی شهرستان موظف شده‌اند با تشکیل گروه‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی به آسیب‌دیدگان، روند اسکان و جبران خسارت‌ها را با سرعت و دقت پیگیری کنند.