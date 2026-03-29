ضربه موشکی دقیق به قلب پایگاه آمریکایی در اربیل

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: هفتههای اخیر نیروهای مسلح کشورمان با اجرای عملیاتهای دقیق و قاطع، پاسخ دندانشکنی به متجاوزان دادهاند. یکی از مهمترین این پاسخها، هدفگیری مستقیم محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهکهای تجزیهطلب مورد حمایت رژیم اسرائیل در فرودگاه اربیل بوده است.
این عملیات که با موشکهای زمین به زمین انجام شد، نه تنها نمادی از اراده و عزم راسخ ایران برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی است، بلکه ضربهای راهبردی به یکی از مراکز کلیدی پشتیبانی لجستیکی و فرماندهی نیروهای متخاصم در منطقه به شمار میرود.
فرودگاه بینالمللی اربیل که سالهاست به عنوان یکی از پایگاههای اصلی نیروهای آمریکایی و ائتلاف تحت رهبری واشنگتن در شمال عراق عمل میکند، پس از خروج تدریجی آمریکا از سایر نقاط عراق، به مرکز ثقل عملیاتهای نظامی، اطلاعاتی و لجستیکی این کشور تبدیل شده است.
این مکان نه تنها میزبان کنسولگری بزرگ آمریکا که به عنوان یکی از عظیمترین مراکز دیپلماتیک نظامی آمریکا در جهان شناخته میشود است، بلکه مقر فرماندهی عملیات ضدداعش، پشتیبانی هوایی، انتقال نیرو و تجهیزات، و همچنین محل استقرار مشاوران نظامی و پرسنل اطلاعاتی ائتلاف به شمار میرود.
حضور گسترده تجهیزات پیشرفته از جمله هلیکوپترهای رزمی و ترابری، سامانههای راداری و ارتباطی، انبارهای مهمات و سوخت و مراکز فرماندهی و کنترل، اربیل را به یک گره راهبردی برای حفظ نفوذ آمریکا در منطقه تبدیل کرده است.
علاوه بر این، این فرودگاه و مناطق مجاور آن، پناهگاهی امن برای گروهکهای تجزیهطلب ضدایرانی بوده که با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم رژیم اسرائیل، سالهاست مرزهای غربی و شمالغربی ایران را ناامن میکنند و در پروژههای براندازانه و تروریستی علیه امنیت ملی نقشآفرینی داشتهاند.
هدفگیری این نقطه حساس، در ادامه اقدامات عملیاتی نیروهای مسلح ایران، ضربهای مستقیم به شریان حیاتی عملیاتهای آمریکایی وارد کرد. طبق اعلام رسمی ارتش جمهوری اسلامی، موشکهای زمین به زمین با دقت بالا، محل تجمع نیروهای آمریکایی و عناصر وابسته به گروهکهای تجزیهطلب را مورد اصابت قرار دادند.
این منطقه به دلیل استقرار کنسولگری آمریکا و حضور مستمر مشاوران نظامی ائتلاف، از اهمیت ویژهای برخوردار است و طیف گستردهای از تجهیزات و سامانههای نظامی را در خود جای داده بود. تصاویر ماهوارهای و گزارشهای میدانی پس از عملیات، از وقوع انفجارهای ثانویه، آتشسوزی گسترده در بخشهایی از پایگاه و آسیب جدی به سازههای کلیدی حکایت دارند.
این حملات در چارچوب جنگ جاری، زمانی رخ داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی با حملات گسترده به تأسیسات ایران، به دنبال تضعیف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی بودند؛ اما پاسخ ایران نشان داد که هیچ نقطهای از دسترس نیروهای مسلح ما خارج نیست.
از منظر تلفات انسانی، ارزیابی دقیق به دلیل کنترل شدید اطلاعاتی طرف آمریکایی دشوار است، اما شواهد موجود از وارد آمدن خسارات قابل توجه حکایت دارد. محل تجمع نیروهای آمریکایی و مشاوران نظامی، نقطهای پرجمعیت و حساس بوده و اصابت موشکها به آن، احتمالاً منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از پرسنل نظامی و اطلاعاتی شده است.
گزارشهای منتشرشده از انفجارها و آتشسوزیها در نزدیکی کنسولگری و پایگاه، همراه با اعلام وضعیت اضطراری در منطقه، مؤید این است که ضربه به نیروهای مستقر از جمله واحدهای فرماندهی و پشتیبانی جدی بوده. در کنار نیروهای آمریکایی، گروهکهای تجزیهطلب مورد حمایت صهیونیستها که در این محل پناه گرفته بودند، نیز تلفات سنگینی متحمل شدند.
این گروهکها که عامل اصلی ناامنی مرزهای ایران بودهاند، اکنون با ضربهای مستقیم، بخشی از توان عملیاتی و لجستیکی خود را از دست دادهاند. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که تلفات انسانی در این عملیات، شامل دهها نفر از نیروهای آمریکایی و وابستگان گروهکها بوده و این امر، خلأ جدی در ساختار فرماندهی و عملیاتی ائتلاف ایجاد کرده است.
از حیث خسارات مادی، ابعاد ضربه حتی گستردهتر است. فرودگاه اربیل به عنوان هاب لجستیکی، میزبان حجم قابل توجهی از تجهیزات پیشرفته بوده. از سامانههای راداری و ارتباطی ماهوارهای گرفته تا انبارهای مهمات و سوخت، هلیکوپترهای رزمی و وسایل نقلیه زرهی. اصابت موشکها به نقاط کلیدی، منجر به انهدام یا آسیب جدی به چندین سازه، آتشسوزی در انبارها و اختلال در پروازهای پشتیبانی شده است.
